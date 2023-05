Descubrieron una nueva especie de serpiente en Medio Oriente que genera asombro

Un equipo de científicos provenientes de Eslovaquia, Israel y Rusia reconoció una nueva especie de serpiente rata, una de las más raras, que se encuentra en la región del Paleártico occidental. Actualmente, esta especie está clasificada como “en peligro de extinción”, debido a su presencia en una región políticamente inestable.

Según un estudio recientemente publicado en Scientific Reports, el primer avistamiento documentado y verificado de este reptil “raro” se remonta a 1967. Desde entonces, el animal fue visto de manera esporádica, pero con frecuencia fue mal identificado, lo cual llevó a la confusión entre los investigadores.

Después de recopilar información diversa de varios museos y obtener muestras de ADN, los investigadores revelaron que la misteriosa criatura es una nueva especie conocida como serpiente rata levantina o Elaphe druzei.

De acuerdo a la investigación, la nueva especie, identificada mediante el análisis combinado de datos genéticos, morfológicos, biogeográficos y ecológicos, puede alcanzar una longitud de más de 1,5 metros. A pesar de su tamaño considerable y características morfológicas distintivas, esta serpiente tiene la capacidad de camuflarse y pasar desapercibida en su entorno natural.

Esta tiene cabeza negra sólida con un cuerpo amarillento y está estampada con “manchas ovaladas de color marrón oscuro”. Otro detalle es que las serpientes del Monte Hermón, controlado por Israel, son de color amarillo y blanco, mientras que las serpientes del Líbano son de color naranja.

La serpiente rata es una especie diurna que se encuentra en paisajes con vegetación abundante. Fue avistada en el suelo, en arbustos, trepando árboles y con frecuencia cerca de cuerpos de agua. Afortunadamente, no representa ningún peligro para los humanos, ya que pertenece al género “Elaphe”, que incluye 17 especies de serpientes euroasiáticas “carismáticas y grandes”. Es inofensiva, no muerde y no es venenosa.