Desesperado pedido de un joven tucumano

Tras un gran esfuerzo, un joven tucumano fue seleccionado para estudiar Biología Aplicada en una universidad de Alemania. Sin embargo, el tiempo que conllevan los trámites en este contexto de pandemia podría frustrar el sueño que comenzó a proyectar hace cinco años.

Matías Brezina tiene 20 años y estudia Bioquímica en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). El sábado lanzó un ­desesperado pedido en la red social Twitter que enseguida se volvió viral y cosechó más de 15.000 likes, a fin de conseguir la visa de estudiante cuanto antes, ya que el 2 de noviembre es la fecha límite que tiene para presentarse en el país europeo.

“Desde muy chiquito tengo fascinación por los dinosaurios, tenía miles de ejemplares y me sabía todas las clases. Quería ser arqueólogo, hasta que una clase de Biología, en cuarto año, me dio vuelta la cabeza. Estaba el profesor hablando de ­Darwin y la evolución, y ahí mi cerebro hizo un clic. Conecté todo el tema de los dinosaurios con lo que él explicaba, con Mendel, y dije: Yo me quiero dedicar a esto, quiero investigar los genes y ver qué es lo que pasa”, relató Matías a diario Hoy.

Así comenzó a perseguir su anhelo. ­Primero evaluó las posibilidades en este país, aunque nada se acercaba a lo que deseaba. Luego, se obsesionó con emigrar a Estados Unidos, tras egresar como técnico electrónico del secundario. Estudió inglés, rindió exámenes y nunca dejó de averiguar en dónde existía esa carrera que tanto lo desvelaba.

Finalmente, y tras superar unas pruebas, que también incluyeron idioma (la cursada será en inglés), el 27 de agosto le llegó la confirmación de la casa de altos estudios extranjera. Brezina contó que ese mismo día pidió turno en la Embajada de Alemania para obtener la visa y precisó: “Me dieron fecha para el 29 de octubre, y el 2 de noviembre es la fecha máxima que pude acordar para presentarme en la universidad. Solo pido que intenten adelantarme el turno de la visa o que se aceleren los trámites para poder llegar en tiempo y forma”.

“Realmente, me esforcé mucho para lograr esto y, si llego a cumplirlo, espero regresar a Argentina y aportar mi granito de arena a esta sociedad”, expresó el ­tucumano.