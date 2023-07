Desesperados por la falta de agua en zona sur del casco urbano

Hace más de un mes que los frentistas de la zona de 62 y 28, cerca del Parque Castelli, no cuentan con el servicio y están pidiendo que la empresa ABSA les solucione el problema.

Una vecina se contactó con diario Hoy para explicar la grave situación que están viviendo: “Exigen que pagues, porque si no te intiman que te van hacen juicio, pero no tenemos el servicio. Y la ley dice que si yo te contrato como prestador de un servicio, vos no me lo das, por esto no tengo ninguna obligación de pagarte” comentó una de las damnificadas.

Además, “con la poca presión que hay, los lavarropas no andan y si están encendidos, se queman. Vengo haciendo los reclamos desde el 2019. No soy dueña de lavar ropa, de limpiar mi casa, de bañarme. Esto es agotador, tener que hacer tantos reclamos y que no te solucionen nada”, sumado a los números de reclamos 3395100/41, 3397055/41, 3445989/28, 3418651/31 con los que se comunicó a la empresa.

A lo largo de este tiempo ABSA y ADA constató que en esa zona no tienen presión al menos 11 viviendas, que fueron las que denunciaron este inconveniente. No solo eso, sino que también mostraron lo que pasa por las cañerías que provoca que se tapen calefones y termo tanques.