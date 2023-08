Desidia de ABSA entre pérdidas y falta de agua

Tal es el caso de la zona de calle 79, entre 120 y 121, donde son varias las viviendas que no tienen el suministro desde hace tiempo. Han recurrido a diferentes entidades parabuscar una solución, pero no se han acercado ni siquiera para saber cuál la causa por el cual no cuentan con agua en las casas.

“Somos un matrimonio de avanzada edad. Hasta que uno vive una situación como estás, se da cuenta de lo desamparados que estamos. Hemos hecho 94 reclamos a ABSA y en todo este tiempo, que ya llevamos 61 días, nunca vino nadie. La sensación de impotencia se torna dolorosa, realmente ya no sabemos a quién recurrir”, expresó lo que están sintiendo los frentistas a causa de la falta de respuestas por parte de la empresa.

En otra parte de la ciudad, y todo lo contrario a lo que están pasando la gente de Villa Elvira, en bulevar 82 y 27, en la puerta de una Iglesia Evangélica, los vecinos están pidiendo que se acerque una patrulla a reparar un caño, ya que desde el mes de junio tienen este problema.

“La pérdida está inundando la casa vecina, tuvimos que poner bolsas de arena en la puerta, 14 reclamos hechos a ABSA y todavía nos dicen gracias por comunicarse. Hay gente que se ha caído en la vereda por el verdín”, comentó indignado uno de los frentistas.