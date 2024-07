Detectaron un particular comportamiento en el mundo de los peces

Al igual que sucede con los humanos, los peces castigan a sus crías cuando estas no colaboran en determinadas tareas. Así lo confirma una nueva investigación publicada ya en revistas científicas. Para llegar a estos resultados, los científicos japoneses investigaron el comportamiento de una especie de pez cíclido, el Neolamprologus savoryi. Según se informó, esta especie aplica el castigo para incentivar comportamientos cooperativos entre sus miembros, una práctica que hasta ahora se consideraba exclusiva de los vertebrados superiores, como los mamíferos y las aves. “Nuestro estudio demostró que los animales no humanos también utilizan el castigo para promover comportamientos cooperativos entre los miembros del grupo. Nuestros hallazgos revelan que los peces, al igual que los humanos, emplean capacidades cognitivas avanzadas para sostener sus sociedades. Esto nos obliga a reconsiderar la noción de inteligencia no solo en los peces, sino en todo el reino animal”, mencionó Satoshi Awata, autor principal del estudio.