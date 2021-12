Día del Médico: reconocimiento a quienes a diario salvan vidas

A nivel nacional y panamericano se celebra hoy el Día del Médico, para homenajear y celebrar la labor de miles de profesionales que dedican su vida a cuidar, proteger y salvar las de los demás.

La fecha fue establecida por la Organización Mundial de la Salud en memoria del doctor cubano Carlos Juan Finlay, quien gracias a su investigación sobre el origen de la fiebre amarilla pudo salvar cientos de vidas.

En el año 1881, este médico pudo dar cuenta que la enfermedad era transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo que hoy transmite los virus que producen zika, dengue y chikunguya.

En los últimos dos años, las y los profesionales de la salud cobraron un protagonismo total en el marco de la pandemia de coronavirus que todavía azota al mundo. De un momento a otro debieron pasar al frente de una batalla desconocida para todo el globo.

Pero esto derivó en que sean los y las médicas quienes se vieran acechadas por otro problema: el burnout o “síndrome del quemado”. Este fue provocado por el agotamiento que generó la tensión y la alta demanda de sus servicios durante meses y meses.

“Los trabajadores de la salud cambiaron su modo de trabajo como todos, pero para ellos fue radical porque no solo debieron tener cuidados extra en el trabajo y en el hogar. Ahí apareció la angustia de contagiar a sus familias”, señaló a diario Hoy el psicólogo laboral, Diego Quindimil.

El reconocimiento social

“Yo solo puedo estar agradecida con los médicos que me trataron. Sufrí una enfermedad que me tuvo al borde de la muerte y si no fuera por la excelente atención que recibí de ellos, no estaría acá. Siempre voy a estar expresando mi gratitud”, manifestó a este medio Victoria, al relatar su experiencia en un hospital público.

Por su parte, María, una joven que sufrió años por problemas neurológicos, señaló que dar con el profesional correcto fue clave para mejorar su calidad de vida. “Creer que por una mala experiencia todos los médicos son iguales es un grave error. Yo pasé por varios consultorios hasta que encontré al doctor que me pudo ayudar con mi tratamiento. Si me hubiese dado por vencida por una mala experiencia no podría ni siquiera hablar de esto. Hay excelentes profesionales en la ciudad y lo que viví me indica que es así en el ámbito privado como en el público”, contó la joven a este diario.

Finalmente, Ignacio envió su agradecimiento tras haber atravesado el coronavirus hace meses. “Pensé que no iba a poder, tuve mucho miedo de ser una víctima más del virus. Estoy totalmente agradecido al equipo de salud y a la doctora que me acompañó en el proceso. Sin su conocimiento y dedicación no podría haberlo conseguido”, aseguró.