Diario Hoy apoya y se suma a la solicitada a favor del derecho a informar

Más de mil trabajadores de prensa firmaron una solicitada en respuesta a la publicada hace unos días por unos trescientos que sostienen que en la Argentina se vive una persecución judicial a la prensa y un “ataque a la libertad de expresión”.

En el artículo se sostiene que, como cualquier ciudadano, los periodistas estamos sometidos al escrutinio de la ley. En este sentido Diario Hoy, víctima de persecución durante el gobierno de Mauricio Macri, se suma y apoya rotundamente la solicitada.

Nuestro medio, con más de 25 años en el corazón de los platenses y un reconocimiento a nivel nacional por informar y creer plenamente que el periodismo se debe ejercerse con profesionalidad, libertad y dignidad, sufrió un apriete inigualable en la época de Cambiemos que tenía un fin sobre el que estaba montado este aparato de persecución.

En este sentido, nos sumamos y reforzamos lo anunciado por la solicitada que sostiene que "Un mejor periodismo es decisivo para contribuir a una mejor discusión pública, sobre todo en tiempos tan complejos como estos, atravesados por la angustia de una pandemia".

Artículo completo

Periodistas

¿Creemos que las y los periodistas somos víctimas de campañas de difamación y presiones, como sostiene un comunicado reciente de periodistas y empresarios de medios de comunicación? Las y los abajo firmantes, periodistas de medios privados, públicos, autogestivos y comunitarios, desocupadas y desocupados, así como también analistas de los medios de comunicación e integrantes de entidades vinculadas al estudio y la agremiación, creemos que las y los periodistas, como toda la ciudadanía, estamos sometidos al escrutinio público y a la ley. No tenemos privilegios. Y no toda crítica, por exagerada o injusta que sea, puede ser considerada como un “ataque a la libertad de expresión”.

Aun dentro de nuestras diferencias, de nuestras distintas realidades y hasta de las dificultades que el propio medio en ocasiones nos impone, sí creemos que el periodismo debe ejercerse con profesionalidad, libertad y dignidad. Y que, en el necesario vínculo con el poder y las fuentes, tenemos reglas por cumplir. No vale todo. Entendemos que la defensa de la libertad de expresión tiene una acción doble: nuestro derecho a informar y el derecho de la comunidad de informarse. Y entendemos a esa libertad de expresión como una conquista colectiva, no desde posiciones individuales ni sectarias. No es nuestra libertad, es de la sociedad. Un mejor periodismo es decisivo para contribuir a una mejor discusión pública, sobre todo en tiempos tan complejos como estos, atravesados por la angustia de una pandemia.

