El compromiso de querer modificar la realidad

Con la fuerte convicción de querer transformar el contexto de muchas personas, Proyecto Magis brinda talleres, ofreciendo espacios de autogestión, soporte educativo, formación artística y acompañamiento en algunas de las zonas más relegadas de La Plata. Uno de los coordinadores del programa, José Maiocchi, habló con diario Hoy al respecto.

—¿Cómo surgió el Proyecto Magis?



—Es un proyecto social que busca terminar con una realidad de exclusión en la que viven muchas personas, a través del acompañamiento directo de la persona. El origen de Magis no puede entenderse sin la inundación de La Plata, en el año 2013, que puso de manifiesto la pobreza material y estructural de un barrio de las afueras de la ciudad, Barrio Aeropuerto. Y también de la visión y de la sensibilidad que tuvieron en ese momento un grupo de jóvenes de la parroquia Nuestra Señora de la Paz, junto con el párroco de la misma. Juntos idearon las bases de un proyecto que iba a funcionar con su sede en un salón al lado de la parroquia y que tendría originalmente tres ejes fundamentales: arte, autogestión y educación.

—¿Quiénes lo integran?



—Es un voluntariado abierto para que cada persona que lo desee pueda sumarse a las actividades propuestas. En su mayoría somos jóvenes universitarios y profesionales, decididos en no ser indiferentes ante la realidad social que nos rodea. Nuestro tiempo dado a otros puede ayudar, no a cambiar el mundo, pero sí el mundo de alguien que sufre.

—¿Cuáles son los objetivos que se plantean?



—Sabemos que sin educación no hay futuro ni presente. Por eso apostamos muy fuerte en hacerles entender a los chicos que aprender es lo único que puede ayudarlos a salir adelante. Tenemos nenes que en cuarto grado no sabían leer y que pudieron aprender en Magis, es un logro que nos da un poco de orgullo, nos anima a seguir y a evitar que eso tenga que pasar. Todo lo anterior no tiene sentido si no podemos trabajar también con sus familias, porque por más presentes que podamos estar, ellos están insertos en una realidad que no es del todo la nuestra. Por eso buscamos acompañar también a las familias de los nenes que vienen.

—¿Qué actividades realizan?



—Hoy tenemos dos grandes talleres que son apoyo escolar y un taller para mamás, ambos los sábados por la mañana. Hemos llegado a tener varios talleres en simultáneo, como de computación, reciclaje creativo, cocina, música, danzas árabes, juegos de ingenio, cultura, deportes. También hacemos salidas recreativas, festejamos cumpleaños y celebramos fechas importantes con ellos, como la Navidad. Hoy trabajamos con 49 chicos, de 19 familias. Si bien hay una base estable de chicos que vienen siempre, el número va cambiando.