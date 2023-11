El Conicet volvió a ser reconocido en el plano internacional

Eduardo Arzt, investigador del Conicet y fundador del Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires, recibió el máximo galardón de esta nueva edición de los premios “Dr. Eduardo Charreau a la Cooperación Científico-Tecnológica Regional”, de la Organización de Estados Iberoamericanos. El premio se dio bajo la categoría “Trayectoria en ciencias exactas, naturales, biomédicas y tecnológicas”. Asimismo, también se le otorgó una mención especial a la investigadora del Conicet, Damasia Becu, perteneciente al Instituto de Biología y Medicina Experimental.

“El nombre que lleva el premio es muy significativo para el Instituto. El Dr. Charreau fue quien firmó el estatuto del Conicet con la Sociedad Max Planck para el funcionamiento del Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA), y formó parte de la Fundación para el Apoyo al IBioBA. Eduardo Charreau fue no sólo un gran científico, sino también un gran impulsor de la ciencia en la Argentina. Siempre fue y será un referente para nosotros”, destacó el galardonado Arzt. Por otra parte, la otra galardona, remarcó: “Este premio me da una alegría especial porque es un homenaje al Dr. Eduardo Charreau. Fui su sucesora en el cargo de dirección del Instituto de Biología y Medicina Experimental, y si bien su lugar fue siempre difícil de llenar, recibí de su parte un apoyo incondicional. Él me contagió su apertura a la colaboración regional, su audacia en las decisiones, su buen humor y su don de gente en el trato con todos”.

En torno a los premios, los mismos se desarrollan con el objetivo de no sólo rendir homenaje a una notable figura de la ciencia iberoamericana, sino también de galardonar la producción científica y de cooperación de los investigadores de la región.