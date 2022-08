El cubo Rubik: del ocio a la competición

El cubo Rubik es un gran elemento para los tiempos libres. El mismo fue creado por el escultor y arquitecto Erno Rubik en el año 1974 y desde ese año, niños, jóvenes y adultos se divierten armándolo y desarmándolo.

El cubo Rubik está relacionado principalmente al ocio y a la diversión. Sin embargo, también tiene su lado competitivo, ya que existen torneos nacionales e internacionales y en 2003 se creó la World Cube Asociation (WCA).

Diario Hoy dialogó con Guido Dipietro, joven de 21 años y estudiante de Ingeniería en Sistemas, quien en 2019 participó de un Mundial. Asimismo, el joven fue uno de los argentinos que compitió en el Sudamericano de Brasil realizado en el pasado julio, consiguiendo dos medallas de oro y otra de bronce. Además, brindó detalles de los torneos en el país, la participación argentina en el Sudamericano y explicó su pasión por el cubo y cómo son los entrenamientos.

—¿Cómo surgió tu pasión por el cubo Rubik?

—Había un cubo viejo en mi casa, con el que mi yo de 6-7 años jugaba moviéndolo y haciendo figuras pero sin armarlo. Un día mi papá, de tanto verme con el cubo, me dijo que me podía enseñar a armarlo porque él se había inventado un método con el que podía hacerlo. Me enseñó eso y aprendí a armarlo más o menos hasta la mitad. Unos años después, a los 9, me dije “che, no puede ser que todavía no lo arme completo”, así que busqué un tutorial en Internet y terminé de armarlo con eso, el 29 de septiembre de 2009. Desde ahí nunca dejé.

—¿Cómo son los entrenamientos?

—Hay muchas cosas para entrenar y aprender. Por ejemplo, nosotros estudiamos muchas secuencias que se llaman algoritmos, que resuelven ciertas cosas del cubo, para ya tenerlas sabidas y poder aplicarlas cuando aparecen en una resolución.

Además, muchas veces analizamos soluciones de otras personas para ver cómo resolvieron cierta situación y cómo lo habría hecho uno, para aprender de eso y ver qué se puede mejorar. Otra parte de los entrenamientos involucra practicar mucho, porque hay ciertas cosas que se mejoran solamente haciéndolas muchísimas veces (por ejemplo reconocer un algoritmo más rápidamente, ejecutar una serie de movimientos con más agilidad y sin trabarse). Y finalmente, es muy importante entrenar el aspecto de los nervios, porque si bien uno puede ser muy bueno en su casa, en el contexto de un torneo esto es completamente distinto y muchas veces el estrés puede jugar muy en contra. Así que es clave entrenar en entornos que no sean totalmente cómodos como la casa propia, para funcionar bien bajo presión. Todo esto se hace de manera individual y cada uno lo hace por su cuenta, pero además nos juntamos entre varios a practicar en conjunto a veces, porque muchas veces otro puede ver en tus soluciones defectos de los que no te das cuenta.

—Recientemente se realizó el Sudamericano de Brasil, ¿cuáles fueron tus resultados en el torneo y los de los competidores argentinos?

—Sí, en Brasilia en julio de este año fue el Campeonato Sudamericano. Conseguí dos medallas de oro en las categorías de 5x5 a ciegas y 3x3 en menos movimientos, y una de bronce en 3x3 a ciegas. De los 13 competidores argentinos, 7 obtuvimos alguna medalla, siendo 10 de oro y 21 en total. Este desempeño es excelente, ya que en total había 17 oros por ganar y ganamos 10 siendo solamente 13 personas en un torneo de 250 personas. Además, Argentina ganó la Copa de las Naciones, que es un evento extraoficial que se hace en estos campeonatos con un formato de eliminación por equipos. Así que ahí tenemos un oro más. Más allá de las medallas, se batieron 4 Récords Sudamericanos en el torneo, siendo 3 de argentinos, uno mío. En síntesis, arrasamos completamente en este campeonato y con una delegación muy chica, lo que lo hizo aún más notable.

—¿Cómo son los campeonatos en la Argentina?

—Los campeonatos en Argentina son iguales a los que hay en todo el mundo. La WCA (World Cube Association) es una asociación mundial que regula y normaliza este tipo de eventos. En el país tenemos dos representantes de esta asociación (llamados delegados), uno soy yo, y el otro es Cristian Vega. Nosotros nos encargamos tanto de reportar todo lo que sucede en los campeonatos acá a la WCA, como de representar a la WCA en los campeonatos de acá. Los torneos son abiertos, por lo que cualquiera puede anotarse, y los resultados que se obtienen van a un ranking mundial que contiene los resultados de todos los campeonatos del mundo. También tenemos uno más grande de manera anual, que son las Nacionales Argentinas; un torneo igual que todos, solo que los ganadores de ese se llevan el título de Campeón Nacional. El próximo es en Santa Fe, en octubre de este año. Estos campeonatos los hacemos entre nosotros, y estamos manteniendo una frecuencia de aproximadamente 1 o más por mes, en varias provincias del país.

—-¿En qué zonas del país predomina el cubo Rubik?

—La comunidad más grande está por lejos en la Ciudad de Buenos Aires, aunque hay comunidades locales en otros lugares como Mar del Plata, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Chaco, Mendoza y demás.

La experiencia del Mundial

Los campeonatos mundiales de cubo Rubik se realizan cada dos años, siendo el último en Melbourne, Australia, en 2019, ya que el del 2021 se canceló por la pandemia. “El próximo es en Incheon, Corea del Sur, en agosto del 2023”, dijo Guido Dipietro.

“Yo, junto con otros 5 participantes, fuimos al de 2019. Cualquiera puede anotarse, pero las categorías (puzzles distintos) tienen una condición para poder participar, que implica haber obtenido un resultado menor a X en algún otro torneo (cualquier torneo de la WCA) anterior. Por ejemplo, para competir en 4x4, tengo que tener una marca personal oficial menor a 1 minuto”, expresó el joven.

“En ese Mundial (2019) fui uno de los 15 finalistas en la categoría 3x3 a ciegas, aunque no me fue muy bien en la final. Otro argentino (Manuel Gutman) ganó en esa misma final, por lo que salió Campeón Mundial”, agregó y precisó: “De los demás, varios pasaron a finales o estuvieron muy cerca de hacerlo. El nivel argentino en este deporte es realmente buenísimo”.

“Algo importante a aclarar es que todo este viaje se costea de forma particular; es decir, nos pagamos nuestros propios viajes porque no tenemos auspiciantes. Estamos viendo cómo vamos a ir a Corea, ya que depende de los ahorros personales de cada uno, a no ser que encontremos otra manera”, concluyó Guido.