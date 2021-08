“El delegado de El Rincón no existe, vive en Olavarría y defiende los intereses de Garro”

Con el acompañamiento y el apoyo de vecinos de distintos barrios de La Plata, agrupaciones ambientalistas y movimientos sociales platenses de la zona norte de la ciudad dijeron basta y provocaron un verdadero caos vehicular en calle 12, frente a Plaza Moreno y en el ingreso del Municipio, para reclamar por la cesión de una plaza del barrio El Rincón ubicada en 137 entre 442 y 443 al arzobispado con la finalidad de instalar una oficina de Cáritas en la zona.

Según expresaron ante diario Hoy frente al Municipio platense, la intención es también avanzar sobre una plaza que los propios vecinos se encargaron de mantener durante muchos años para construir una delegación municipal en la misma zona de la capital provincial.

El conflicto tuvo varios capítulos durante el otoño y en lo que va del invierno, donde este mismo grupo de personas cortó en más de una ocasión el camino general Belgrano a la altura de 426.

“El delegado municipal no existe. Vive en Olavarría y defiende los intereses de Julio Garro. Es como que no está. No existe”, relató Claudia, una de las personas que formó parte de la protesta que mantuvo cortado el tránsito en calle 12, en alusión al funcionario José Quinteros.

Estos vecinos, además, advirtieron sobre la ausencia de un referente del gobierno municipal en la zona norte de La Plata, aludiendo al hecho de que el representante que, en su momento se dio a conocer como referencia de la actual gestión comunal en la zona, reside en el distrito de Olavarría.

“La salita de primeros auxilios que pedimos que se haga en ese mismo lugar fue una promesa de campaña que nunca se cumplió. Cada vecino siguió su vida, hasta que un día nos despertamos con la sorpresa de que el terreno había sido alambrado por el arzobispado”, relató la vecina.

“No se conformaron con eso y avanzaron un poco más y presentaron otro proyecto de ordenanza para construir una delegación, una cancha de básquet y un centro comunitario; nos van a quitar una parte de la plaza que ve-níamos manteniendo los vecinos”, expresó en alusión al Centro de Integración Comunitario que se presente instalar en el barrio.

“Exigimos que se retire el alambrado y que se deje el lugar para la plaza”, consideró, recibiendo el apoyo de otros vecinos de La Plata como referente de la Asamblea Vecinal de Barrio Norte, quienes se hicieron presentes frente al Municipio platense, ya que en la zona de Tolosa y Barrio Norte también se vienen advirtieron sobre extraños manejos con inmobiliarias que de buenas a primeras acceden a edificar en terrenos fiscales, como ocurrió con el proyecto del edificio de 8 y 527.

Otras personas también se expresaron al respecto, como Ricardo Hugo Alberto quien dijo: “Considero que la sociedad argentina siempre hemos estado frenados y tenemos que manifestarnos”, contó, aún cuando no vive directamente en la zona del conflicto.

En la sesión de ayer del Concejo Deliberante se trató la cesión de los terrenos, pero según expresaron los vecinos la lucha “recién comienza”.