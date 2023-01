El hospital de Neuquén desbordado por la incesante ola de calor

A lo largo y a lo ancho del país las temperaturas superaron los 40 grados en algunas zonas, tanto es así que en el sur del país precisamente en Neuquén el sector de Clínica Médica del nosocomio provincial de mayor complejidad tuvo ocupación completa de sus camas debido a la internación de personas que fueron afectadas por el intenso calor.

De acuerdo a lo que manifestaron los profesionales de la salud esto se produce mayormente en el invierno, y más con enfermedades relacionadas al frío, pero en este caso tiene que ver con personas que ya tienen problemas de salud y en un contexto de mucho de calor se vieron afectados descompensándose.

Hace algunos años esto no ocurría porque la gente en pandemia quedó aislada en su casa y no salían, pero ahora al estar expuestas al sol y ante las temperaturas que superan los 40 grados el cuerpo comienza a sentir por ejemplo la falta de hidratación, algo tan básico como importante sobre todo en niños, adultos mayores, embarazadas o personas con comorbilidad donde los golpes de calor traen complicaciones.

Por eso es importante lo que recomiendan los médicos como tomar bastante agua, no estar expuesto al sol de 10 a 16, no ingerir bebidas con alcohol o azucaradas, en lo posible usar ropas livianas y no realizar actividad física.