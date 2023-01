Rescataron a un bebé de un año que quedó atrapado en su casa por los desbordes cloacales en El Mondongo

En otra agobiante jornada de verano en La Plata, un bebé de un año, hijo de Matías y su pareja, fue rescatado ayer tras permanecer más de 48 horas sin poder salir del PH donde vive junto a su familia como consecuencia de los desbordes cloacales que provocan inundaciones en el interior de las casas.

El hecho ocurrió en horas del mediodía ante la mirada de frentistas y vecinos del barrio El Mondongo, que viven en el límite con Villa Argüello sobre la avenida 122 de nuestra ciudad.

El PH en donde vive la víctima que nació en la última etapa de las restricciones que se habían fijado por la pandemia del coronavirus está en 122 entre 71 y 72 y no es la primera vez que los padres deben recurrir a un camión especializado de la empresa ABSA para destapar las cloacas de la cuadra y evitar que los desechos terminen saliendo a la superficie e inundando las casas como ocurrió en esta zona desde el pasado fin de semana.

“El problema está en la boca que está en la esquina de 72 y 122. Hace más de un año ABSA asumió el compromiso de venir a destapar las cloacas cada vez que la situación esté colapsada, ya que por el momento no está previsto que se haga una obra para terminar de arreglar el problema de raíz”, explicó Matías, un emergentólogo que trabaja atendiendo los problemas de mucha gente en la calle, pero que hasta ayer al mediodía tuvo a su hijo y su pareja atrapados en su propia casa.

Al estar colapsadas las cloacas por la gran cantidad de viviendas que se fueron haciendo sobre la 122 en La Plata en los últimos 15 años, cada tres meses los desechos salen a la superficie porque se terminan llenando las cañerías y no logran drenas correctamente.

Teniendo presente la altura del año en la que estamos, se estima que a partir de ahora podrán ocurrir dos cosas: por un lado, muchas personas se ausentaron de sus casas a partir del 1° de enero para vacacionar, por lo que no habrá tanta circulación de agua en los baños de los departamentos de los edificios o casas que se fueron haciendo. Por otro lado, se calcula que el último colapso de las cloacas se dio por el alto consumo de agua y circulación de la misma en el mes de diciembre, cuando hubo más circulación y presencia de personas en el lugar pro las fiestas de fin de año.

“Ya hicimos más de cinco reclamos pero nos dijeron que pro el momento no van a hacer ninguna obra, aunque sí se comprometieron a mandar el camión para poder desagotar. Si no es por la Red 92 o el diario Hoy que suele sacar la noticia, ellos no se mueven”, expresó Matías apuntando a la empresa ABSA.