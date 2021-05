El Municipio apuesta a fortalecer la seguridad en la ciudad

Desde la Municipalidad de La Plata avanzaron con la instalación de nuevas cámaras de seguridad para contribuir a la prevención de los hechos delictivos que aquejan a los vecinos en los distintos barrios de la ciudad.



“Como gobierno somos conscientes de que para cuidar a los vecinos es fundamental invertir en la prevención, tanto de recursos técnicos como humanos. Por eso, los platenses pasamos de tener cámaras en blanco y negro a una red de prevención inteligente con tecnología HD, que se suma a los centros de monitoreo, la instalación de fibra óptica y el plan de iluminación LED”, manifestó el intendente Julio Garro.



Así comenzó la puesta en marcha en la localidad de Lisandro Olmos de las nuevas cámaras de seguridad, que llegarán a ser más de 200 y estarán conectadas con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).



“Entendemos que a la inseguridad se la combate de manera integral, trabajando junto a todas las fuerzas policiales y sumando tecnologías para que los platenses vivan en una ciudad mejor. Hoy, la preocupación de los vecinos no es solo la pandemia, también es la inseguridad; por eso, estamos trabajando fuertemente para combatir a este flagelo”, remarcó Garro.



En la primera etapa los dispositivos se colocarán en los barrios de Abasto, Arturo Seguí, City Bell, El Peligro, Etcheverry, Gonnet, Gorina, Hernández, Los Hornos, Romero, Olmos, Ringuelet, San Carlos, Sicardi/Villa Garibaldi, Tolosa y Villa Castells; al tiempo que se prevé avanzar en una próxima etapa en Villa Elisa, Altos de San Lorenzo, Savoia, Arana, El Rincón y Villa Elvira.



El proyecto para tratar de combatir la inseguridad también incluye la instalación de 3.000 nuevas luces LED con extensión de fibra óptica, como parte de una red integral de prevención en la vía pública.



Según especificaron las autoridades municipales, para el desarrollo de la prevención, el COM cuenta con 18 puestos de monitoreo, 8 servidores, 18 puestos de operadores equipados con procesadores XEON y 100 cámaras inteligentes que permiten detectar situaciones en el momento y revisar las grabaciones en busca de algo puntual.



A la vez, tiene un plantel de 190 personas trabajando allí, una sala con un conjunto de pantallas que permiten visualizar imágenes en un área mayor; una sala de crisis para reuniones en caso de emergencia; una administración, donde se reciben las pruebas para la Justicia; una sala de edición de video, entre otras.



En tanto, se desarrolla el programa de “Policiamiento Predictivo” que tiene que ver con el patrullaje y la instalación de nuevas garitas de seguridad en plazas y parques que permiten un monitoreo más cercano, inmediato y eficiente de los espacios verdes y los barrios linderos.