El plastimodelismo en La Plata

El origen del modelismo de figuras es predominantemente religioso. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto se incluían representaciones de barcos entre las ofrendas realizadas a los difuntos, con el objeto de que fuesen su guía hacia el más allá. Las maquetas siempre han sido fieles reproducciones de los objetos que representan.

En la actualidad, las técnicas empleadas en la confección de cada una de las obras comprende un amplio abanico, que depende fundamentalmente del grado de perfeccionismo al que aspira quien decida realizarla.

Alfredo Zendri es un artista platense, dedicado al modelismo estático. Trabaja en Dukel Hobbies, un lugar emblemático para los fanáticos del plastimodelismo. Allí se dedican a fabricar maquetas a escala de aviones, tanques y militares de todos los tiempos; otras incluyen vehículos de ciencia ficción, edificios y figuras humanas. Diario Hoy tuvo la oportunidad de conversar en exclusiva con él sobre esta disciplina.

—¿Podrías contar un poco a qué te dedicás?

—A lo que me dedico es a un hobbie en realidad, llamado modelismo estático o plastimodelismo. Es el armado de vehículos, figuras, tanques, aviones, dioramas, viñetas y otras tantas cosas; implica su armado y pintado. Algunos incluso son para competencia.

—¿Qué es lo que más te gusta hacer?

—Principalmente los vehículos en escala grande, porque es donde más detalles tenés para trabajar, pintar o pulir. Después, me gustan mucho los dioramas, sean de guerra o no, y las viñetas. Barcos, muy poco, y aviones, prácticamente nada. Por último, me fascina todo lo que son figuras o bustos.

—¿Fuiste a competir a algún lado?

—He ido a competencias en todos lados por Argentina: Neuquén, Rosario, Córdoba, Pringles (donde se realizan más exposiciones), Capital Federal y, por supuesto, aquí en La Plata.

—¿Brindás cursos o algunos talleres?

—Sí, algo por el estilo. Doy clases esporádicamente a unos amigos cuando vienen, les enseño distintas técnicas de pintura, de efectos, de armado, etc.

—¿Y la familia te acompaña?

—Bastante me acompaña. Principalmente, mis dos hijos más chiquitos, que están de a poquito agarrando el vicio.

—¿Cómo se te puede encontrar en las redes sociales?

—Sí, me encuentran como Alfredo Carlos Zendri en Instagram y en Facebook.