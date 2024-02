El Premio Nobel racista

El estadounidense James Watson tiene 95 años; a los 34, junto a otros dos científicos, obtuvo el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre la estructura molecular. Sus aportes contribuyeron a marcar un punto de inflexión en la ciencia y a iniciar la era moderna de la biología. Pero su enorme importancia científica no lo inmuniza de los disparates. Hace unos años, declaró que las políticas sociales en Africa fracasan porque omiten un dato central: “Los negros son menos inteligentes que los blancos”.

Según Watson, no hay razones para pensar “que hayan evolucionado de manera idéntica las capacidades intelectuales de personas separadas geográficamente en su evolución”. Por lo tanto, no tienen la misma capacidad de raciocinio. Remató su argumentación de la siguiente manera: “La gente que tiene que tratar con empleados negros sabe que eso no es así”. No es la única polémica de la que participó. En 1997 declaró que una mujer debería tener derecho a abortar si los análisis preparto mostraban que su hijo iba a ser homosexual.