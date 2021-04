El primer periódico ignífugo del mundo es argentino

La tormenta ígnea que hace poco más de un mes devastó la Comarca Andina, una porción de territorio entre las provincias de Chubut y Río Negro, se llevó la vida de tres personas, afectó 13.000 hectáreas e hizo cenizas unas 540 viviendas. La problemática de los incendios no solo golpeó fuertemente esa región del país sino que, durante 2020 y los primeros tres meses de este 2021, afectó más de 1.226.712 hectáreas según viene reportando el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.



En este contexto, la plataforma SeSocio, el Diario de la Comarca Patagonia Argentina y la agencia Hoy, llevaron a cabo la edición del primer diario ignífugo del mundo con el objetivo de “concientizar sobre este flagelo y promover donaciones para la Fundación Bomberos Argentinos, que son los que más necesitan recursos para combatir los incendios en todo el país”, según manifestaron en un comunicado.



“Empezamos a pensar el proyecto en febrero”, contó a diario Hoy Mariela Lostra, fundadora del Diario de la Comarca Patagonia Argentina. “En principio iba a ser una edición especial de noticias de la zona abordando la problemática de incendios. Y en la semana en la que se desató la catástrofe debíamos tener armada la edición. Sobre la marcha, ante semejante evento ígneo, decidimos cambiar la edición por una especial de la cordillera en llamas que cubrió los primeros días de la catástrofe”, relató en referencia al 9 de marzo de 2021, cuando el fuego arrasó en pocas horas con más de 10.000 hectáreas, destruyendo “recursos naturales y el trabajo y el sueño de miles de personas”.



La novedosa edición –se imprimieron unos 400 ejemplares– consiste en un número especial del tradicional Diario de la Comarca Patagonia Argentina, cuyo papel recibió un tratamiento antiflama que evita ser alcanzado por el fuego. “Hicimos el primer diario ignífugo del mundo. Un diario que puede contar noticias de incendios, pero no originarlos”, reza una leyenda en el interior del periódico. Para lograr esto, se le aplicó al papel un tratamiento similar al que se aplica en elementos textiles o de madera para hogares, fábricas u oficinas mediante el cual se utiliza un líquido impregnante especial que cubre el material y evita ser afectado por un eventual incendio.



Prevención y concientización



“Somos un diario web, pero tuvimos una edición impresa durante 17 años hasta que en marzo de 2020, cuando inició la pandemia, tuvimos que dejar de imprimir por cuestiones de logística y económicas”, contó Lostra, quien además subrayó que la iniciativa tuvo como principal objetivo “profundizar en la prevención y concientización” sobre los incendios.



“Creo que de a poco, como sociedad, vamos tomando conciencia. Lo lamentable de esto es que el 95% de los incendios son por acción humana, intencional o involuntaria, o por omisión de acciones del Estado ante cuestiones como el mantenimiento de líneas eléctricas y de limpieza de los bosques”, dijo Lostra.



Asimismo, señaló: “Si se hace todo esto es porque hay esperanza y porque creemos que las generaciones futuras van a ser mejores que no-sotros. Creo que nuestra acción, más otras acciones y el interés en difundirlas de los medios de la Argentina, no tienen más sentido que la concientización y prevención”.



“Destaco que, dentro de toda esta tragedia, las manos solidarias del pueblo argentino llegaron a la Comarca y siguen llegando. El Estado también está presente, aunque las acciones del Estado sabemos que no se condicen con los tiempos y las necesidades de la gente. Pero la solidaridad del pueblo y las manos que han llegado a reconstruir las viviendas y el lugar, son miles. Hay que estar muy agradecidos por esto”, concluyó.