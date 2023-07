El refugio Titucha de Arturo Seguí necesita ayuda de la comunidad

En este lugar hay más de 400 perros al cuidado y atención de los voluntarios que a diario ponen su esfuerzo para cuidar de ellos. En está caso, están necesitando alimento para poder atender la demanda alimentaria de las mascotas. El refugio está hace más de 30 años y se encuentra ubicado en calle 153, entre 405 y 406.

Este establecimiento no cuenta con ayuda del estado ni de ningún tipo de subsidio, sí con la colaboración de gente que aporta su granito de arena y logran darles de comer. Pero no es suficiente, ya que se van sumando cada vez más, sobre todo los que están desamparados y abandonados en la calle; están necesitando más colaboraciones, ya que los perros que se encuentra acobijados allí están con hambre. “En esta época, los perritos comen más. Y la situación económica está mal y a la gente le cuesta comprar alimento. Salimos a pedir, no dejamos que nos falte comida para ellos. Y tengo en mi casa 48, yo no vivo en el refugio, y más todos los que tenemos en la calle que alimentamos también. Hacemos lo que podemos”, explicó una de las colaboradoras donde se asisten a decenas de perros que además de comida se les brinda asistencia y mucho amor.

Desde este lugar, están necesitando bolsas de alimentos, a todos los interesados en colaborar pueden hacerlo por WhatsApp 2214594180 o también pueden escribir a los correos electrónicos [email protected], [email protected]. además, por redes sociales en Facebook Refugio Titucha.