Embarazo: piden a las futuras madres no dejar los controles por coronavirus

La coordinadora del área de Obstetricia y Ginecología de la Dirección de Control Perinatal y Niñez, María Julia Cuetos, afirmó hoy que no existen evidencias que indiquen que el coronavirus afecte de manera particular a personas gestantes y remarcó la necesidad de que las embarazadas no suspendan sus controles médicos con la excusa de la pandemia.

“Por favor, realizá tu consulta, realizá tus controles. La pandemia no es un amenaza y tus controles deben seguir aunque tengas que tener esas consideraciones. Desde la dirección hemos compartido recomendaciones con los profesionales de todo el país para que tu atención no se vea afectada”, explicó la Cuetos.

Al participar del reporte diario que emite el Ministerio de Salud, la funcionaria recordó además que desde 2004 se celebra la semana del “parto respetado” para “fortalecer” el “cambio de paradigma” que supone poner en el centro de la atención a las madres y a los recién nacidos.