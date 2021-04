Emergencia sanitaria en La Plata: agotamiento, oxígeno en las guardias y derivaciones

El rebrote de contagios de coronavirus de los últimos días desató en la ciudad un triste panorama que se repite todos los días: largas filas de pacientes para realizarse un hisopado, incertidumbre por el espacio de camas en las terapias intensivas y un personal sanitario exhausto pero que no deja de batallar ante una enfermedad que golpea cada vez con más fuerza.



“La situación en La Plata sigue siendo crítica. El porcentaje de ocupación es de alrededor del 80 por ciento. Se trabaja gestionando derivaciones desde hospitales de menor complejidad a los de mayor complejidad. Hemos derivado pacientes a terapias intensivas por fuera de La Plata. Pocos”, le manifestó a diario Hoy Héctor Canales, director de Emergencias Sanitarias y Catástrofes de la provincia de Buenos Aires.



El funcionario le confirmó a este multimedio que se realizaron traslados de pacientes al Hospital El Cruce de Florencio Varela. A su vez, afirmó que se ampliaron salas en los nosocomios y que para eso debieron suspenderse algunas cirugías programadas.





“La situación es totalmente crítica, tenemos el sistema sanitario trabajando con un estrés nunca visto. Están las camas de terapia con una ocupación semiplena. Se desocupa una cama y es ocupada enseguida por la gran demanda que hay. Tenemos todas las camas de pisos ocupadas” le dijo a este multimedio Jorge Mazzone, presidente del Colegio de Médicos de la ciudad.



En relación a las guardias, el profesional indicó que se encuentran “sobreexigidas con pacientes ventilados, lo cual hace que sea una situación de extrema gravedad. Los médicos están totalmente agotados por la gran de­manda que hay en los consultorios, donde hay cuadras de cola para su atención”.



Mazzone también reveló que las autoridades están tratando de contener a los pacientes en lo posible en la región, sin embargo “ya ha habido algún paciente que han intentado derivar a otros lugares como, por ejemplo, a Cañuelas”.





Respecto a las limitaciones que anunció el Gobierno días atrás, el funcionario sostuvo: “Las medidas para este tipo de situaciones tienen que ser globales y no solamente con restricciones. Acá necesitamos mayor cantidad de testeos, necesitamos aislamiento de los infectados, un shock vacunacional urgente que va a generar en un futuro inmunidad en la población para que se eviten casos graves. Y por otro lado evitar la mayor circulación posible para que no se genere la diseminación del virus que ya de por sí está circulando muy activamente dentro de la sociedad”.



El especialista admitió que lo que sucede en los centros hospitalarios no se vivió durante el 2020. “Es una situación inaudita. El año pasado en plena pandemia cuando el sistema estuvo funcionando nunca vimos una situación de esta magnitud. Estamos en presencia de un virus mucho más transmisible y que genera un mayor número de casos”, agregó.



Asimismo, el funcionario manifestó que hubo una reunión en las últimas horas entre el Colegio de Médicos, el director del SAME y el secretario de Salud del Municipio para solicitarle que se realicen gestiones para abrir nuevos centros de atención en la región. “Necesitamos brindarle tratamiento médico a la gente porque el coronavirus moderado si lo tratás precozmente podés prevenir que llegue a una fase severa”, señaló.





Sin cambios



“Sigue habiendo colas. A la mañana se hisopó a un montón de gente. Al mediodía cesó un poco pero a la tarde se vuelve a juntar gente”, detalló una enfermera del hospital San Martín, otro de los centros de salud que trabaja al límite de capacidad y que se encuentra armando nuevas salas a contrarreloj.



El director del Instituto Médico Platense y el Instituto del Diagnóstico, Raúl Tassi, le manifestó a este multimedio que continuaban al “cien por ciento y con gente con oxígeno en las guardias esperando se haga lugar a una cama”.



Además del panorama complicado, Raúl Tassi informó que hay una lista de espera de personas que se encuentra en su casa, con una modalidad de atención domiciliaria pero que quiere internarse.





“Todos los privados de alta complejidad como el Hospital Italiano, el Hospital Español e Ipensa están en esas condiciones. Las clínicas de tercer nivel también tengo entendido que están igual”, completó.



En diálogo con diario Hoy, fuentes del Hospital de Niños “Sor María Ludovica” informaron que la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) no tiene pacientes con coronavirus en este momento. Sin embargo, trabajadores de dicho establecimiento le confirmaron a diario Hoy que hubo un aumento en el número de infectados menores de edad en el último mes, aunque la mayoría no requiere internación, pero son una fuente de contagio en su familia y la comunidad.



“Estamos más complicados con el personal porque la última semana teníamos casi 100 personas entre aislados y enfermos de Covid”, confesó un enfermero que trabaja en el hospital de 14 y 66.