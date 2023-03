En el Día de la Memoria Edelap se olvidó de los vecinos

Se presumía que con la llegada del otoño y las temperaturas más agradables, la disminución del consumo de energía podría favorecer al buen funcionamiento del servicio de luz en la región, sobre todo en comparación a lo que se vivió durante el verano.

Pero no: justo en el día del feriado por la Memoria, la empresa Edelap parece haberse olvidado de los vecinos de La Plata, que en algunos barrios estuvieron hasta tres días sin luz.

La situación afectó principalmente a los frentistas de Abasto, que venían reclamando la normalización del servicio desde el martes a la noche. En el corredor comercial que queda sobre la calle 208 entre 516 y 520, varios negocios no pudieron atender con normalidad y en algunos casos el corte afectó la mercadería que debía mantenerse refrigerada, como los comestibles o las carnes.

En Tolosa, por su parte, la situación tampoco es buena. “Hace tres días, desde las 8 de la mañana hasta las seis o siete de la tarde, estamos sin luz en 525 entre 10 y 11, una locura. Y la otra zona de 517 y 208 sigue la luz cortada, la verdad un desastre el servicio de Edelap”, contaron.

Como si fuera poco, también hubo cortes de luz en Los Hornos, en donde varias personas quedaron a oscuras. “En 66 entre 148 y 149 desde hace dos semanas se corta y vuelve la luz, por lo que tenemos muchos problemas para trabajar, los comercios no pueden estar sin el servicio. Imposible trabajar así, se viene cortando en un lapso, todos los días, por 5 o 6 horas”, comentaron a este diario.

Un caso especial por discapacidad

Una mujer que vive en la zona del Parque Castelli, denunció que hace varios días está a oscuras con su hija discapacitada en una casa de 62 entre 28 y 29.

“Esto me contestaban en el WhatsApp de Edelap, ni me dejo reclamar para tener constancia por si me vuelven a quemar algo. Es como el tema del agua, en el caso puntual de donde vivo, inspeccionó ADA junto con operarios de ABSA y constataron que hay 3 metros cuando el reglamento del agua dice que debe ser de 12. Es imposible poder vivir con dignidad de esta manera”, sostuvo.

Edelap sin respuestas

Diario Hoy se comunicó con la empresa Edelap, la cual argumentó que algunos empleados están de vacaciones y el momento no han sabido cómo explicar que, a pesar de haber bajado las temperaturas en la región, el servicio empeoró en los últimos tres días.