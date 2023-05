En Los Hornos se acumulan las quejas por el servicio de agua

Vecinos del barrio platense de Los Hornos ya no saben qué más hacer ante la problemática que viven a diario con el servicio de agua. Es que, además de tener escasez, baja presión y enormes pérdidas que inundan las calles, no reciben respuestas.

Así lo explicó a este medio Facundo, un vecino del barrio que señaló que llegó a estar “una semana sin agua en Los Hornos”, lo que calificó como “una vergüenza”. “Desde octubre de 2022 que venimos así, ¿qué más tenemos que hacer para que nos den el servicio que pagamos?”, cuestionó.

Una experiencia similar atravesó Sebastián, quien realizó nueve veces un mismo reclamo por una pérdida: “Llamé y me dijeron que vinieron, pero no encontraron la pérdida, todo el barrial gigante en la vereda y el agua potable brotando debajo de las baldosas para que te digan que no encontraron nada, se nos ríen en la cara”, lamentó.

Los reportes por falta de servicio o problemas con el mismo se registraron en 144 y 63, en 58 y 166, en 75 y 143 y en 141 y 64, entre otras zonas también de San Carlos. “Ni con bomba sale el agua”, cuestionó una vecina.

“En 75 y 143, desde octubre del año pasado estoy sin agua, es un desastre”, reprochó otra frentista. En esa línea, una mujer recordó que la semana pasada pasaron “todo el fin de semana y parte del lunes sin agua, luego hubo poca, parece que de noche se cargan las cisternas, pero parece que la conexión eléctrica de las bombas no funciona”.