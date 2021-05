En pleno otoño Barrio Norte se tapó de hojas por falta de recolección

Montañas de hojas acumuladas por los propios vecinos describen la postal de uno de los barrios más residenciales del casco urbano de La Plata, entre las avenidas 38 y 32, y desde 1 hasta 13.



En Barrio Norte, donde se pagan las tasas municipales más altas de la ciudad, el barrendero también pasa a cuenta gotas y el servicio de barrido y limpieza carece del personal suficiente, justo en la época del año que más se necesita por la enorme cantidad de hojas que caen, especialmente en las últimas cuatro semanas.



En las esquinas de 4 y 33 y 4 y 36, por ejemplo, los propios

vecinos decidieron apilar, a modo de enormes montañas, las hojas secas que nadie pasó a barrer durante las primeas horas de la mañana.



Si bien era previsible que el servicio tuviese cierta interrupción durante el fin de semana largo del 25 de mayo, los vecinos decidieron tomar cartas en el asunto y apilar las hojas en las esquinas para que queden visibles, y lograr llamar la atención de las autoridades municipales.



Algo parecido también ocurrió en 5 y 34, a pocos metros de uno de los ingresos laterales del edificio de Jefatura de Servicio Penitenciario bonaerense. Sin embargo allí los vecinos con la ayuda del personal de limpieza del Servicio embolsaron las hojas y acumularon las bolsas para que luego sean recolectadas por el camión de la basura.



“No les echamos la culpa al personal. Pobres chicos, a veces hasta ni bolsas les dan para juntar las hojas. Tienen que traerse hasta guantes propios para no ensuciarse. Es todo parte de un sistema de recolección, barrido y limpieza que no está funcionando bien desde el 2020. Con la excusa de la pandemia dicen que falta el personal. Cuando no están aislados están contagiados”, expresó uno de los referentes de la Asamblea de Barrio Norte en contacto con este multimedio. En esta zona de La Plata cada frentista suele pagar un promedio de entre 3.000 y 4.000 pesos por el servicio de barrido y de limpieza, que se necesita mucho más en esta época del año que en primavera cuando están naciendo las nuevas hojas de los árboles y no se junta tanta suciedad en las calles. Sin embargo, aún peor que el año pasado cuando comenzó la pandemia, el servicio no es tal, y los propios vecinos tuvieron que tomar la decisión de armar montañas de hojas para que desde el gobierno municipal puedan reaccionar y pasar a juntarlas.