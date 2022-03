“Es saludable comer pescado a lo largo de todo el año”

De acuerdo a la liturgia, la Cuaresma abre una temporada de preparación para la celebración de Pascua, que incluye el célebre ayuno de purificación. Principalmente, los devotos católicos y de otras corrientes cristianas evitan comer carnes rojas. Así, por razones religiosas y también sociales, durante estas semanas el pescado se convierte en una opción de peso en la mesa de los argentinos. Los especialistas, sin embargo, aconsejan su ingesta más allá de la fecha. “Si bien aumenta su consumo en estas fechas, es saludable hacerlo a lo largo de todo el año, dada su excelente calidad nutricional y que, a veces, por su precio es más atractivo que la carne roja”, dijo la doctora Susana Gutt, médica especialista en Nutrición y profesora de Nutrición y Bromatología del Instituto Universitario Hospital Italiano.

“Es fuente de proteínas de alto valor biológico, grasas, vitaminas y minerales”, señaló Gutt. “Promueve la reducción del riesgo cardiovascular y, dado su menor valor calórico, por cada 100 gramos ayuda a mantener un peso saludable. El pescado de aguas frías con mayor contenido graso (atún, jurel, salmón, caballa, sardinas) tiene alto contenido en grasa omega 3, que son cardiosaludables y mejoran el perfil lipídico (aumento de HDL colesterol -“el bueno”- y disminución de LDL colesterol -“el malo-)”.

Según datos oficiales, en nuestro país se consumen nueve kilogramos de pescado por habitante por año, mientras que el consumo mundial se estima en 20kg de pescado por habitante por año. Es decir que en nuestro país, a pesar de que buena parte de su población vive en zonas cercanas a los mares y los ríos, los números son relativamente bajos. “Si bien existen planes estratégicos para promocionarlo, aún hace falta favorecer la accesibilidad y borrar mitos sobre este alimento”, agregó Gutt. “Por ejemplo, que no da tanta saciedad. Es una cuestión de adaptación y buenas preparaciones culinarias. Además, el transporte refrigerado asegura su conservación de forma adecuada”.

El Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) interviene de forma directa en toda la cadena de producción pesquera. Sin embargo, según la especialista, como se trata de un producto perecedero que se altera con facilidad, deben tenerse en cuenta algunos cuidados.

“Las latas de conserva no deben presentar abolladuras, ni estar hinchadas ni oxidadas”, indicó Gutt. “Tener en cuenta los rótulos, procedencia y fecha de vencimiento. No comprar productos de elaboración casera y/o artesanal que no estén debidamente registrados y autorizados. Por último, se recomienda consumir los pescados bien cocidos, especialmente en el caso de los grupos más susceptibles de la población: embarazadas, niños, ancianos e inmunosuprimidos”.