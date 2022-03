Continúa la colecta por Keila, la chica que necesita ayuda para conseguir un costoso medicamento

Sigue el llamado a la solidaridad para brindarle ayuda a Keila Lugo, la nena de 12 años que padece un retraso madurativo y sufre la enfermedad de Von Willebrand, que le produce desde hace un tiempo un sangrado.

Desde hace cuatro meses, Keila sangra sin parar, por lo que el pedido de ayuda es urgente y no puede esperar. Si bien existe un tratamiento, lamentablemente, la obra social no le cubre los gastos del medicamento e Irene, madre de Keila, no puede afrontarlo sola.

Keila necesita una ampolla Wilate Factor de Von Willebrand cuyo valor es de $203.455. Asimismo, la familia tampoco posee los medios necesarios para solventar los análisis y remedios, entre otros gastos.

Quienes desean colaborar pueden comunicarse al (221) 542-7869 con Irene Lugo, mamá de Keila, o hacer una transferencia a la Cuenta DNI con CBU: 0140193203521051791732, alias: “Keila.lugo.cuentadni”.

También se puede ayudar a través de Mercado Pago al alias “Keila.lugo.mp” o al Banco Provincia a nombre de Keila Lugo, al siguiente CBU: 0140135200350595268435.