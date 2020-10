Escándalo en Salta: le pidieron a una concejal que “se tape más”

Una concejal de la Ciudad de Salta denunció que sus colegas le exigieron que “se tape más” para asistir a las reuniones. La joven, de 28 años, contraatacó: “No tenés que tener un determinado perfil para ser concejal. ¿Por qué? Si hay un montón de personas que se tapan del cuello hasta los pies y nos roban a dos manos. Dejemos la hipocresía de lado”.

Se trata de Candela Correa, quien aseguró, en Crónica que el problema no se originó durante la última reunión de sesión parlamentaria del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, que se realizó el último miércoles por Zoom.

“Ese día tenía un vestidito cerrado, no fue por eso. Creo que venía de la sesión anterior, en la que me puse una remerita roja y subí las fotos a las redes contando los proyectos que iba a presentar", explicó.

Sin embargo, durante el último encuentro dos legisladoras le exigieron que modifique su manera de vestir.

"Se lo aguantaron una semana y se dio la oportunidad de decir: ‘Bueno, es momento de taparse, de cambiar’. Yo lo sentí así, como una presión. Y no puedo quedarme callada”, indicó durante una entrevista con el canal de noticias porteño.

En ese sentido, agregó: “Al trabajar estoy vestida normalmente. Una cosa es que me pueda poner un vestido ajustado hasta la rodilla, sentirme bien, sexy, que lo hago para verme bien yo, y no le estoy faltando el respeto a nadie. No voy en biquini: voy con pollera, remerita y saquito. Si hace calor, uso un vestido con mangas largas".

Y se defendió: “No tenés que tener un determinado perfil para ser concejal. ¿Por qué? Si hay un montón de personas que se tapan del cuello hasta los pies y nos roban a dos manos. Dejemos la hipocresía de lado”.