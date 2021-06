Especialistas advierten sobre la rinitis alérgica

Del 13 al 19 de junio se conmemora la Semana Mundial de la Alergia. Para este año la Organización Mundial de Alergia decidió que el eje temático sea la anafilaxia, para generar conciencia sobre esta reacción, severa y repentina, que puede llegar a afectar las vías respiratorias. La anafilaxia está considera como la reacción alérgica más temida por los especialistas y debe ser tratada como una urgencia médica.



La rinitis alérgica, por su parte, es la enfermedad alérgica que más afecta a la población argentina, tal como lo aseguró el doctor Maximiliano Gómez en conversación con diario Hoy: “La rinitis alérgica es la enfermedad alérgica más común que llega a afectar a más del 20% de la población argentina de acuerdo a un estudio”. Agregado a lo anterior, declaró que es “muy frecuente”.

El especialista universitario en alergia e inmunología sostuvo que esta enfermedad se caracteriza por la repetición de estornudos, por la picazón en la nariz de forma constante, por una secreción nasal de tipo acuosa y en algunas ocasiones por una congestión que bloquea la nariz haciendo que no se pueda respirar bien.



“Ese tipo de característica se repite y nos hace sospechar de alergia. Este tipo de síntomas no genera fiebre y no provoca dolor de garganta, ocasionalmente puede generar tos y no provoca síntomas generales como decaimiento o fatiga”, explicó el doctor Gómez. La sociedad, ante el desconocimiento de esta enfermedad, cae en la sospecha de ser posible positivo de Covid-19 al sufrir de estos malestares. El pensamiento premonitorio tiene sentido al entender que algunas características son potencial indicativo de que se puede llegar a tener coronavirus. Ante esto, el especialista mencionó: “La confusión se da porque son potencial indicativo de Covid-19. A nivel nasal el coronavirus puede dar congestión pero no es característico, provoca alteración en el olfato de manera repentina, es decir, se empieza a notar esto y coincide con otros parámetros como fiebre, dolor de cabeza o de garganta o bien tos seca. La secreción nasal o la picazón no es característico de Covid-19”.



El doctor aprovechó la ocasión para advertir que en los pacientes alérgicos “solo cuando se presentan con sinusitis” pueden tener alteración en el olfato pero que esto forma parte de todo su proceso, ya que no es súbito y repentino. “Lo fundamental es que tengan una guía de supervisión de su alergólogo, es esencial”, aclaró y concluyó: “Los resfríos de la época pueden provocar fiebre o dolor de garganta, son más bien estornudos aislados, es una mucosidad un poco más espesa. La diferencia entre esto y el Covid-19 es que tiende a ser más seco como sucede en la tos, sin prácticamente mucosidad. El resfrío viral de otoño suele tener estas características”.