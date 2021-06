Recomiendan el seguimiento médico y psicológico durante al menos seis meses

Fatiga, debilidad muscular, trastornos cognitivos, dolores de cabeza, trastornos del sueño, ansiedad y depresión son algunos de los síntomas que los profesionales de la salud asocian a quienes tuvieron Covid-19 y fueron dados de alta. Se trata de las secuelas que puede generar el coronavirus, motivo por el cual los profesionales de la salud advierten sobre la importancia de realizar un seguimiento médico y psicológico tras el alta clínica.



“Gracias a varios trabajos, principalmente a uno publicado en The Lancet, hoy sabemos que a los seis meses de haber tenido coronavirus todavía hay complicaciones; hay sintomatología neurológica y psiquiátrica, es decir que hay consecuencias del coronavirus a largo plazo: el poscovid”, aseguró a diario Hoy Ricardo Allegri, jefe de Neurología Cognitiva, Neuropsicología y Neuropsiquiatría de Fleni.



El reciente estudio de la prestigiosa revista médica The Lancet halló que, sobre un universo de 236.000 casos, el 33% tuvo al menos algún síntoma neurológico o psiquiátrico. De este total, un 17% presentó ansiedad y depresión; un 2,5%, accidentes cerebrovasculares (ACV); un 2%, neuropatías, un 2,2% insomnio; un 1,4% psicosis; y entre 0,6% y 4% demencia.



“Hay que aclarar que esto no es para asustar a la gente. En primer lugar es para tener un nivel de alerta lógico y, en segundo lugar, sobre todo para preparar todo el sistema de salud, porque cuanto antes manejemos todo esto, se resuelve mejor y más rápido”, advirtió.



Consultado sobre la posibilidad de que las secuelas sean mortales, Allegri aseguró que la mortalidad “no está en el poscovid”, aunque recomendó enfáticamente “estar atento al seguimiento del paciente poscovid, incluso aquellos que cursaron la enfermedad de forma leve”. En este sentido, argumentó: “El estudio también encontró que a mayor severidad de la enfermedad, fue mayor la probabilidad de tener complicaciones tras el alta clínica: en los hospitalizados fue el 38%; en quienes estuvieron en una Unidad de Terapia Intensiva fue el 46%; y en los que tuvieron una encefalopatía fue el 62%”.



En ese sentido, Allegri reveló: “A partir de un estudio que estamos llevando a cabo, los pacientes describen que están más distraídos y algo más lentos de lo que estaban previamente a haber sufrido Covid. Es decir, les cuesta un poco más resolver las situaciones que antes resolvían”.



Por último, Allegri explicó que todavía no es posible determinar cuánto tiempo después de haber tenido coronavirus hay que mantener la vigilancia médica, ya que lo que se sabe es muy poco: “El problema es que estamos arriba de la ola; lo que sabemos es de al menos seis, ocho meses atrás. No sabemos de mucho más tiempo”. No obstante, sugirió que la actividad física “sin dudas ayuda” a disminuir algunos de estos síntomas.