“Esta época nos marca que se puede salir adelante y florecer”

La pandemia y los peligros del coronavirus van quedando atrás gracias a la vacunación y la primavera llegó con mayor fuerza a la ciudad de La Plata, donde grandes, chicos y jóvenes salieron a aprovechar el hermoso día de sol que trajo la nueva estación.

Diario Hoy recorrió los parques y plazas de la ciudad para conversar con los grupos de familias y amigos que se encontraron para celebrar la llegada de la época más linda y colorida del año.

“Me encanta la primavera, disfrutamos del aire libre, sobre todo después de este año especial, nos recuerda que se puede volver a florecer. Este año me encontré con algunas amigas en el parque, para disfrutar del solcito temprano, está bueno para ponernos al día. En la mañana estuve haciendo acciones solidarias que suelo hacer para poder llevar cosas a los merenderos. Esperemos disfrutar de estos tiempos que se vienen, aprovechar los encuentros y poder estar con amigos”, dijo a este multimedio la vecina platense Batiana Villamarín (41).

Luana (22) dijo a diario Hoy desde Parque Castelli que con sus tres amigas se acercaron “porque el día está hermoso, pensábamos que iba a estar feo el clima por lo que vimos a la mañana pero después salió el sol y nos organizamos rápido para aprovechar”.

“Habíamos organizado para juntarnos en la casa de un amigo, que tiene un patio muy grande pero como vimos que el día mejoró, agarramos la pelota y nos vinimos para el parque a patear un rato. Cada uno se trajo el mate y una botella de jugo, pero con vasos separados, porque está todo mejor, pero igual nos tenemos que cuidar, sobre todo porque la semana que viene nos dan la segunda dosis”, dijo Pedro (18), que se encontró en el parque de 25 y 66 con sus 5 amigos.

También se expresó Laura (38), quien se acercó con su hijo, su hermana y sus sobrinos a la zona de Plaza Belgrano y marcó: “La idea era sacar a los chicos un poco, que puedan correr y disfrutar acá porque tenemos un patio muy chiquito, así pueden aprovechar la primavera, que llegó con un clima relindo. Pensábamos que iba a estar feo y ya habíamos organizado para hacer un picnic, cuando vimos que estaba nublado se pusieron mal los chicos, pero después mejoró así que pudimos cumplir lo que les habíamos dicho”.

Por su parte, Claudia, una comerciante de diagonal 74 y 58, celebró el alto nivel en las ventas del día, algo que no ocurría hace tiempo. “Estuvimos sin parar desde la 7.30 de la mañana vendiendo cosas para festejos de grandes y chicos. Los grandes se llevan para comer algo en la oficina y celebrar el día con algo que no se come todos los días y los chicos para el picnic en las escuelas”, dijo y marcó: “Nadie encargó nada, fue todo durante el día. Es un punto de cierre de lo que es la pandemia; es un lindo día para poder disfrutar, todos están comprando cosas para celebrar”.