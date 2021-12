Este viernes se entregan los Game Awards 2021

Este viernes 10 de diciembre se entregarán los premios a los juegos que más se destacaron durante el transcurso del año. La gala de premios, que se realiza desde el año 2014, no solo galardona a los mejores juegos del año en distintas categorías sino que también funciona como una ocasión para la presentación de futuros videojuegos y contenidos descargables.

Después de la edición virtual, realizada debido a las restricciones provocadas por la pandemia de Coronavirus, The Game Awards 2021 vuelve de forma presencial en el espacio Microsoft Theatre ubicado en Los Ángeles.

El evento, uno de los más importantes para la industria gamer, también podrá ser visto completo a través de los canales oficiales de Facebook, YouTube y Twitch de The Game Awards.

El premio más importante, el Game of the Year (GOTY) se decidirá entre los siguientes candidatos: Resident Evil 8 Village, Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte, Psychonauts 2, It Takes Two, Metroid Dread y Deathloop.

En Argentina, la gala será transmitida a partir de las 21 horas.