“Un gran videojuego no lo hacemos los desarrolladores, sino los jugadores”

Hoy se celebra el Día Mundial del Gamer. Cada vez, y desde temprana edad, se suman más jugadores a este universo que combina diversión, distracción, entretenimiento, y en algunos casos, también la educación.

La fecha de esta jornada que se conmemora en varios puntos del planeta fue elegida arbitrariamente el 29 de agosto de 2008 por las revistas PlayManía, Hobby Consolas y PC Manía, del grupo editorial alemán AxelSpringer.

Con la llegada de la pandemia, los videojuegos se volvieron parte de una cotidianeidad en millones de hogares. En diferentes consolas o dispositivos, el mercado ofrece opciones para los gustos y grupos etarios más diversos.

Pero, ¿qué hay detrás de cada atrapante videojuego? El platense fundador y project manager de Boemiz, Luciano Tiscornia, explicó: “Lo primero que hay es una idea”.

“Hay algo que te empuja a hacerlo, es como el arte. Puede surgir desde cualquier lado la creación, desde una experiencia, a partir de algún otro juego, de una película. Y, después, están las mecánicas, que son las formas en las que se juegan. Por ejemplo, en el Tetris, la mecánica está en hacer coincidir las piezas para que encajen y completen una línea”, dijo Luciano.

Para esta jornada festiva, la plataforma Eventbrite analizó el comportamiento de 8.000 jugadores de Argentina. El 62% de los encuestados dijo que destina hasta 3 horas diarias y que puede estar hasta 4 horas semanales como espectador de juegos transmitidos en vivo (85%).

“Hoy los que están más de moda son los multiplayer (múltiples jugadores) en red, como el Fortnite o el Playerunknown's Battlegrounds, donde hay un deathmatch, que es un escenario de combate en el que se disputa la supervivencia”, detalló Tiscornia. El primer egresado de la carrera en Diseño Multimedial de la Universidad Nacional de La Plata, recibido con honores, aseguró a diario Hoy que no existe una fórmula exitosa en la creación de un videojuego. “Hay muchas franquicias, como la de FIFA diario Hoy, que, por más que se repita año a año, con errores groseros, como, por ejemplo, en los jugadores, se sigue comprando y consumiendo. Ellos ya tienen la clave del éxito. En cambio, hay juegos de fútbol que tal vez son mejores y que, sin embargo, no funcionan. Por eso siempre digo, un gran juego no lo hacemos los desarrolladores, sino que lo hacen los jugadores”, declaró Tiscornia.

Si bien la industria en este campo tiene una gran proyección en Argentina, con un incremento sostenido de las empresas desarrolladoras y un aumento en el porcentaje exportador, aún es incipiente. “Hay estudios que llevan años trabajando en el país y hacen juegos para afuera, pero todavía, acá, estamos arrancando motores”, concluyó el fundador de Boemiz.