Estudiantes reclaman por mejoras edilicias para la Escuela Media N°11

Al listado de escuelas de La Plata que no están en buenas condiciones edilicias, en pleno desarrollo del ciclo lectivo, se sumó la Escuela Media N°11, ubicada en la intersección de 526 y 24, donde el jueves pasado las y los estudiantes realizaron un abrazo simbólico y pegaron carteles en protesta por esa situación.

Una de las estudiantes presentes dialogó con diario Hoy y la Red92, y explicó cuáles fueron los motivos que llevaron a que chicos y chicas salieran a protestar. “Esto es por cómo se encuentra la institución, se está viniendo abajo”, aseguró.

La joven enumeró una serie de problemáticas que afectan el desarrollo normal de las clases y la estadía de los diferentes cursos en las aulas. “Las paredes están agrietadas, tenemos cuatro baños divididos en mujeres y varones, pero no funcionan ya que solo hay uno habilitado”, señaló.

Asimismo, lamentó lo que ocurre con la electricidad, ya que los tubos de luz quedan colgando de unos alambres e incluso en uno de los cursos había cables sueltos, sin embargo se dictaban clases igual.

“Se vino el frío y no tenemos estufas porque las desmontaron; cuando hacía calor no teníamos ventiladores, eso hizo que muchos de nosotros no viniéramos durante la época de calor, porque no se podía estar; además, el agua tiene gusto a lavandina, es agua del tanque y creemos que nunca se limpió”, añadió la joven estudiante.

Pese a los reclamos, los alumnos señalaron que no obtuvieron ninguna contestación por parte de las autoridades de la institución. “Nunca tuvimos respuesta, por eso hacemos esto”, afirmó.

“Primero quisimos pasar por la autoridad del colegio, pero, cuando quisimos hablar, nos dijeron que teníamos que ser más de seis personas porque si no era solo una charla con alumnos y que no íbamos a tener una respuesta”, concluyó la joven que ofició de vocera.