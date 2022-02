Facebook y su metaverso: violaron su avatar y le sacaron fotos

Patel entró al metaverso de Facebook Horizon Worlds como parte del proceso de investigación sobre el tema que está realizando para Kabuni Ventures, una compañía dedicada a la tecnología inmersiva. Reconoce que su experiencia fue chocante y más propia de las conductas que imperaban en los 90 que en la actualidad.

“Tres o cuatro avatares masculinos, con voces de hombre, violaron virtualmente a mi avatar y sacaron fotos”, explicó. Añadió que cuando intentaba escapar de dicha situación de acoso y vejación le gritaron frases como “no hagas como que no te ha gustado” y “vete a tocarte con la foto”. Agregó que ante su denuncia recibió una plétora de acusaciones y recriminaciones. “La solución es que no te pongas un avatar femenino”, le dijeron, “no seas estúpida, eso no es real”.

Sobre la frontera entre la realidad y la ficción en metaversos como el de Facebook reflexionó Patel en su publicación. Considera conceptos clave que incluye la experiencia de realidad virtual, como la inmersión y el concepto de encarnación. Así es cómo la tecnología puede llegar a confundir la diferencia entre el cuerpo y personalidad física con la virtualidad. En este sentido, denunció el profundo efecto que pueden tener los avatares virtuales en la vida real de las persona; lamentó que metaversos como el de Facebook estén dominados por ficciones en las que prima la violencia, las fantasías sexuales y el odio.

Otro caso y para tener en cuenta

Casos similares al de Nina Jane Patel son más habituales en el metaverso de lo que sospechamos. A principios de diciembre, cuando Facebook abrió el acceso a Horizon Worlds, The Verge informó sobre la denuncia de un probador de la aplicación en fase beta.

“El acoso sexual no es una broma en internet, pero la realidad virtual le agrega otra capa más intensa”, escribió. “No solo me manosearon anoche, sino que había otras personas allí que apoyaban este comportamiento, lo que me hizo sentir aislado”, explicó el usuario.