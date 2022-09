Félix Luna, el arte de contar nuestra historia

El escritor polaco Witold Gombrowicz confesó que escribía para entenderse con el otro. Temía encontrarse solo del todo, aislado, porque cuando uno está solo no puede tener la certidumbre de no haberse vuelto loco. Lo mismo pareciera ocurrir con los historiadores, cuyo trabajo es ver el pasado desde el presente, pues si no, la historia se convierte en un entretenimiento sin sentido. Félix Luna comprendió que si la tarea del historiador se agota en la acumulación de datos pretéritos, el oficio pierde su razón de ser.

Nacido en Buenos Aires en 1925, Luna fue el primero en diez generaciones que creció fuera de La Rioja. Interesado en la historia desde muy chico, su padre (que era riojano, aunque había abandonado su provincia muy joven) le daba a leer libros como Facundo, mientras su abuela y sus tías le contaban episodios vinculados a la familia en la época de las montoneras: cómo habían sido sus últimos combates, la amistad que había tenido su bisabuelo con Facundo Quiroga, incluso hablaban de un primo de su abuelo al que le llevaron la oreja del Chacho Peñaloza cuando fue asesinado. Félix apenas tenía siete años, pero aquellos relatos ejercieron un gran poder de sugestión sobre su espíritu.

En La Rioja no había patricios: en su gran mayoría eran pobres. Pero la historia de su familia se remontaba a la época de la conquista española. De modo que coexistían algunas familias tradicionales que más o menos habían sido protagonistas del pasado de la provincia; en algunos casos, de una manera pequeña, en otros, trágicamente. En su casa, por ejemplo, se recordaba la vez que las tres hermanas quedaron viudas la misma noche. En total, eran cuatro hermanas: una de ellas casada con su bisabuelo, Pedro Lucas Luna, otra con un señor Rincón, otra con un tal Del Moral y otra con un político de la época, Bazán. Estos tres últimos organizaron una feroz huelga en La Rioja en 1836, los alcanzaron en el poblado de Miraflores, ya entrando a la provincia de Catamarca, y los fusilaron. De modo que tres de las cuatro hermanas Terrera quedaron viudas al mismo tiempo. A partir de allí, nació una gran solidaridad entre los hijos de su bisabuelo y los hijos de Bazán que habían quedado huérfanos. Fueron recogidos por su bisabuelo, se criaron juntos y formaron con el tiempo un partido muy fuerte con base económica que tuvo que ver con la historia política riojana de los años 1860-70. No obstante, su abuelo fundó la Unión Cívica Radical de La Rioja y su tío, Pelagio Luna, fue vicepresidente de Hipólito Yrigoyen.

Cuando Félix Luna asumió como miembro de la Academia Nacional de Historia, ­aseguró que el conocimiento y la divulgación de la historia servían esencialmente para afirmar la democracia. Consideraba que, cuanto más se conoce la historia, más se ­valorizan los bienes que se tienen, y se entiende al sistema democrático ya no como una construcción más o menos teórica de algunos políticos o ideólogos, sino como una condición natural del pueblo argentino que, según Luna, nació muy libre y cuyos trabajos camperos los destinaban a un objetivo ­igualitario.

Una vez contó que siendo muy chico cayó en sus manos un libro que era de su padre, Conflictos y armonías de las razas en América, de Domingo F. Sarmiento, del que solo leyó algunas páginas. Pero allí encontró una frase que fue orientadora y bastante decisiva en toda su vida intelectual, que es con la cual Sarmiento comienza el libro: “Argentinos, desde cuándo y hasta dónde, bueno es que vayámoslo sabiendo...”, y a continuación dice: “¿Somos indios? Bueno, uno mira a las damas rubias de nuestra sociedad y esa es la respuesta; ¿somos europeos? No, tenemos tantas cosas de americanos que no podemos decir que somos europeos”.

Además de historiador, compuso con Ariel Ramírez algunas piezas folklóricas que dieron vuelta el mundo, como Alfonsina y el mar. Murió a los 84 años, el 5 de noviembre de 2009.