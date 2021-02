Final feliz para un reclamo escandaloso en ABSA

María Cristina Fambrini es una vecina de Villa Elvira. Vive en la zona de 73 y 117 junto a su hermana, a quien asiste por problemas de salud, pese a tener 73 años de edad.

El martes pasado se tomó un remís, se dirigió a la empresa ABSA y amenazó con amotinarse en el lugar si no le daban una respuesta a los eternos reclamos que había efectuado por los desbordes cloacales en el fondo de su casa.

Ese día, Fambrini advirtió a la Red 92 y a diario Hoy lo que estaba ocurriendo. Les aseguró a los empleados de Aguas Bonaerenses que la tendrían que sacar “con la Policía” de la empresa si no le daban una respuesta.

La situación generó mucha preo­cupación entre otras personas que estaban en ese momento en el lugar y hasta despertó el espíritu solidario de uno de los policías que estaba custodiando en la puerta, quien intentó contener a la vecina en el medio de un fuerte ataque de nervios.

“Hoy quiero comunicarme con ustedes para agradecerles por la atención que han tenido conmigo. Cuando me atendió una señorita de ABSA les dije que había dado una nota en la Red 92 y que iba a volver a hablar si no me daban bolilla. En ese momento me dijeron que no era necesario hacer eso y se comprometieron a solucionarme el problema. En menos de 24 horas vinieron a mi casa de calle 73 y quiero agradecerles mucho la intervención por la difusión del tema que ayudó a que la empresa haga lo que tiene que hacer”, recalcó la señora.

Cansada de la falta de respuestas tuvo que apelar a tomar una medida de fuerza, incluso con su avanzada edad, para que le presten atención.