Fue el primero en vacunarse y recibió la segunda dosis

Carlos Paziencia, un histórico vecino de la zona de Parque Saavedra, fue el primer platense en vacunarse en la escuela número 11 de la ciudad, cuando allá por el 18 de febrero resultaba toda una novedad la implementación de la vacuna en La Plata.



Ayer, tras más de cuatro meses, el hombre de 78 años concurrió al estadio Único para aplicarse la segunda dosis de la “Sputnik V”, y al salir recibió a diario Hoy. Me dijeron recién que me puede agarrar temperatura, me puede doler el brazo por cinco días, si me duele que me ponga paños fríos en el lugar que me di la vacuna. Veamos qué va a pasar”, explicó Paziencia, quien aclaró que, por la edad, recibió la vacuna rusa. “Por eso tardó para que me dieran la segunda dosis. Me tenían que dar la misma”, comentó.



“La primera dosis me la dieron el 18 de febrero. Fui el primer platense en vacunarse en la escuela número 11. Me dijeron que volviera el 11 de marzo. Pero no había para esa fecha vacunas. Por eso mi inquietud. Ahora ya tengo todo el plan de vacunación completo”, reveló contento.