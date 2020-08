Gastronómicos: “Necesitamos abrir las veredas urgentemente”

Cerca de 100 empresarios gastronómicos de la ciudad se reunieron ayer en un conocido salón de eventos de diagonal 74 para coordinar cuál será la propuesta que presentarán al intendente Julio Garro.

Según se acordó, insistirán con la apertura de mesas en las terrazas y veredas, para que la gente pueda retirar su pedido y consumirlo en la parte externa de los locales, en una modalidad conocida como take away plus.

Si bien esperan una respuesta favorable y un acompañamiento del mandatario local, los comerciantes admitieron que “la situación es insostenible” y un gran porcentaje reconoció que es probable que terminen abriendo, con o sin autorización, en los primeros días de septiembre.

Además, los gastronómicos admitieron que, de no encontrar un guiño positivo por parte de la dirigencia política, realizarán una gran movilización.

“Todos tenemos diferentes opiniones y situaciones, pero tenemos la necesidad de abrir, porque no aguantamos más. Se deben alquileres, luz, gas, teléfono, y miles de cosas más. Los propietarios del local me están pidiendo que les devuelva la llave. Realmente es insostenible. Me están haciendo perder la dignidad como trabajador”, manifestó Julián Negro a diario Hoy, mozo de una reconocida cervecería platense y dueño de un emprendimiento gastronómico familiar.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Empresarios Gastronómicos de La Plata (Pulpa), Alejandro Aguirre, dialogó con este medio y detalló: “Entendemos que es mucho más seguro consumir en un restaurante con todos los protocolos, que en una plaza, como pasa actualmente”.

“El problema es que somos demasiado políticamente correctos como para lograr cosas. Los que consiguen algo en este país son los que cortan las calles. Nuestros políticos ceden a las presiones y, con el tiempo, a la presión que van tener que ceder es a la económica”, dijo Paulo Huebra, dueño de salones de eventos y cafeterías.

Durante la reunión se respiró un clima de tensión entre aquellos que quieren abrir como sea y cuando sea, y entre los más cautos, que eligen esperar la autorización de las autoridades municipales. Este será el ambiente que se trasladará hoy al Palacio Municipal.

En tanto, mañana Julio Garro planteará las inquietudes del sector y de otras actividades durante una reunión vía Zoom entre el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, e intendentes bonaerenses.