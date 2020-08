Hay 1,7 millones de chicos excluidos del sistema

En Argentina, 1,7 millones de menores de 18 años se encuentran excluidos del registro estatal y no reciben ningún tipo de cobertura. De esta manera, un 12% del total de chicos pobres que habitan el país queda excluido de programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Según un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de los 13,1 millones de menores de edad que habitan en Argentina, un 32,6% (4,28 millones) cobran la AUH.

Entre los motivos por los cuales estos chicos no son tenidos en cuenta por el sis­tema, se destaca que viven en zonas rurales aisladas, no tienen DNI o no lo tienen actualizado, son hijos de extranjeros que no cumplen con los años de residencia mínimos para acceder a la ayuda estatal, o no se puede dar con algún adulto responsable del niño.

En este sentido, cabe destacar que unos 400.000 chicos fueron excluidos de la Asignación Universal por Hijo ante la ausencia de documentación como la libreta escolar o el carnet de vacunación.

Javier Curcio, investigador del IIEP, asegura que “para estos chicos hay una doble penalización: el Estado los deja sin cobertura porque no van a la escuela, o porque van, pero no logran certificarlo”.