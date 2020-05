Horóscopo del miércoles 20 de mayo

Enterate lo que dicen los astros según tu signo:

Aries

Hoy vas a apoyarte en una persona de confianza para poder salir de ese estado de pesimismo en el que te encontrás. Un punto de vista diferente te ayudará a superarlo.

Géminis

Esta jornada traerá un halo de esperanza y una buena cantidad de energía positiva que te ayudará a mantener la inspiración para todo lo que quieras hacer.

Virgo

Vuelve a aparecer tu lado más perfeccionista y eso puede llevarte a decir cosas de las que luego podés arrepentirte. No te preocupes, siempre habrá lugar para las disculpas.

Sagitario

Confiás más que nunca en tus creencias y por eso vas a defenderlas de todos los que quieran desviarte de ellas. Eso te lleva a sentirte poderoso y firme sobre tus actitudes.

Capricornio

Hoy es un buen día para explotar tu lado más estratégico, más que nada en lo que refiere a los negocios. Vas a necesitar que las

cartas jueguen a tu favor.

Leo

Tratá de no enojarte ante las críticas negativas que puedas recibir. Es probable que sólo consigas caer en la trampa de alguien que quiere exponerte ante los demás.

Tauro

Tu vida profesional dará un paso firme hacia una mejoría, pese a que no te lo esperabas. Es tu oportunidad para mejorar ciertas cosas que al principio veías de mala manera.

Libra

Tenés que dejar de escuchar las opiniones de los demás. Hoy es un buen punto de partida para plantear tus ideas y decidir cómo querés llevarlas adelante.

Escorpio

Un problema puede volverte un poco renegado y eso va a repercutir en los oídos de tu pareja o de alguien cercano. Tratá de relajarte y quitarle importancia al asunto.

Cáncer

Puede que tengas ganas de saltear etapas respecto a la relación que tenés con esa persona que acabás de conocer. No es una buena idea. Tranquilo, todo llega a su debido tiempo.

Acuario

Puede que recibas un golpe duro con respecto a una realización profesional que no llega. No te quedes con los brazos cruzados, las cosas no vienen solas.

Piscis

Vas a llegar a ese lugar emocional que potencia tu lado espiritual. Eso te va a llevar a acercarte a algo o alguien que te aporta paz.