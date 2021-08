“Hoy en día el agua en Lobos no es apta para el consumo”

En la ciudad de Lobos, en la provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo un importante estudio financiado por vecinos del lugar que dio cuenta de la existencia de agroquímicos en el agua potable. En total, se trató de 370 personas que aportaron a la causa tras la negativa de las autoridades de llevar a cabo el proceso, alegando diferentes situaciones. “Se realizó en parte porque no había una respuesta del Municipio, nos decían que no había fondos y que no estaban alarmados. Con varias organizaciones sociales, culturales y ambientales decidimos juntar el dinero con donaciones de las personas. Son estudios muy costosos, porque todos los reactivos se importan”, le comentó a diario Hoy el biólogo y residente de Lobos, Damián Lencina.

Los resultados que arrojaron las muestras tomadas durante el mes de abril realmente fueron preocupantes, ya que se lograron constatar 11 plaguicidas distintos en aguas subterráneas y 10 plaguicidas en el agua de lluvia. “Provienen del modelo agroindustrial, de los campos de soja, de maíz y de trigo que están en toda la provincia y gran parte del país. En Lobos nos caracterizamos por ser una zona mixta, en la cual tenemos la mitad, por así decirlo, de la superficie con ganadería y en la otra mitad agricultura”, explicó el biólogo, sobre la existencia de estos agroquímicos.

Un muestreo en una de las bombas que alimenta la red de agua potable dio cuenta de la aparición de un herbicida y que tenía una concentración 45 veces mayor a lo aceptado por la Unión Europea. “Lo curioso de los resultados sobre estos agroquímicos es que nosotros al realizar el informe en varias partes del partido no los encontramos solo en la parte rural, sino que también en la parte urbana y en la laguna. Se encontraron agroquímicos en donde no debería haber. Vemos que están en el centro de la plaza, en alguna escuela y hasta están a 50 metros de profundidad de un pozo de agua de consumo de red con niveles 45 veces por encima de lo permitido. Hasta en el agua de lluvia, en las hojas de los árboles. Estos agroquímicos que se utilizan en el campo están en todos lados”, remarcó Lencina.

Luego de comprobar esta situación, presentaron un recurso de amparo y el Poder Judicial tomó algunas decisiones. Una de las medidas fue que el Municipio les brinde bidones de agua potable a los amparistas y a los centros de salud, clubes y escuelas. Además, se ordenó la realización de estudios periódicos, donde se deberá informar de la situación cada dos meses. Por otro lado, deberá participar el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible con un plan de vigilancia durante al menos medio año. “Hoy en día el Poder Judicial nos otorgó una cautelar ante el amparo que presentamos en la cual hay una serie de medidas y cuestiones que el Municipio deberá atender para resguardar la salud de la población. El agua, que es un derecho básico, hoy en día en Lobos no es apta para el consumo. Entre varias de las cuestiones, el Poder Judicial pide que se entreguen bidones de agua potable, libres de agrotóxicos y con valores de arsénico menores a los 10 microgramos. En el corto plazo la idea es que pase a toda la población, así todos pueden tener acceso a agua potable”, cerró.