Ingrediente "extra": compró un chocolate y le vino con gusanos

Un hecho asqueroso le sucedió a un joven en Berisso, luego de comprar un chocolate en un kiosco ubicado en 122 y 75. Contento por la compra y de poder disfrutar del dulce sabor, se llevó una aberrante sorpresa: el mismo vino lleno de gusanos y en mal estado.

Según le denunció a diario Hoy la víctima, el chocolate Hamlet llegó en pésimo estado: "Quiero denunciar a Hamlet por lo que me pasó. Compré un chocolate y me vino llenos de gusanos. Esto no puede pasar", señaló la víctima enojado con la empresa.