Invasión, la película que escribieron Borges y Bioy Casares

Es una de las grandes películas de culto del cine argentino. Su trama, con una fuerte impronta policial –y aunque no hay elementos sobrenaturales, no se priva de derivaciones propias del género fantástico–, fue escrita por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Fue elogiada casi unánimemente por la crítica, pero no contó con el favor del público.

Un grupo de hombres, liderado por un anciano, hace frente a una invasión a la ciudad de Aquilea, cuya topografía visible es la de la capital argentina –hay una oficina en la que puede leerse “Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires” o el afiche que anuncia la realización de un festival internacional allí mismo–. Estos hombres defenderán a la ciudad sitiada sin sospechar que su batalla es infinita. Una suerte de Guerra de Troya en versión criolla, o de versión cinematográfica de El Eternauta, que se escribió 12 años antes. La analogía con la obra de Héctor Oesterheld no es arbitraria, ya que en esta se libra un combate en la cancha de River, contra los cascarudos, fuerza de choque de los alienígenas, mientras que en Invasión la batalla final se libra en la Bombonera.

La película fue estrenada en la función de apertura del Festival de Cannes y llegó a las salas porteñas tras ser premiada en los festivales de Locarno, Mannheim y Barcelona. Adolfo Bioy Casares relató sus impresiones del estreno de la película en su monumental Borges: “El filme no llega a los espectadores; estos ríen en los momentos trágicos y largamente se aburren.

Los vamos con precipitación, pero la gente (alguna famosa por la impertinencia agresiva) me detiene para felicitarme. Manucho (Mujica Láinez), tan cáustico; Dalmiro Sáenz, tan acometedor: ambos elogiosos y cordiales. A Mastronardi lo interrumpo: Entre bueyes no hay cornadas (enseguida dudo del acierto de la frase). El bodrio del año, afirma tristemente un desconocido”.

El sociólogo francés Alain Touraine dijo: “Invasión describe el entierro de cierta Buenos Aires, de un modo de vida que moría”. En tanto, el crítico Ángel Faretta escribió en la revista Fierro, en 1989: “La mayor película de la Argentina y uno de los mejores filmes del mundo en los últimos años. (...) Invasión, dirigida por Santiago, es sin duda la mejor película jamás realizada por un argentino”.

En 1959, Hugo Santiago había sido becado por el Fondo Nacional de las Artes, y a su regreso de París realizó esta ópera prima. El filme formó parte de una trilogía, cuya segunda entrega es Las veredas de Saturno, con guion de Juan José Saer y la actuación de Rodolfo Mederos, y cierra con El cielo del Centauro, con Mariano Llinás como coguionista y las actuaciones de Roly Serrano y Carlos Perciavalle.

El elenco de Invasión estuvo integrado, entre otros, por el músico Juan Carlos Paz, Lautaro Murúa, Olga Zubarry y Lito Cruz. Claro que no todos los actores tuvieron el mismo grado de compenetración con la película. Olga Zubarry, en una entrevista publicada en 2008, confesó: “No entendí una sola palabra de lo que estábamos haciendo”.

Hugo Santiago quería que Aníbal Troilo actuara en una película sobre un bandoneonista, y aquí lo convocó para componer la música de la Milonga de Manuel Flores, un poema escrito por Borges y recitado por Roberto Villanueva, acompañado por las guitarras de Roberto Grela y Ubaldo de Lío.

En los años 70 se exacerbó una interpretación política de la película, como relato de la resistencia antiimperialista. Fabián Casas dijo que es “una película que reivindica a la JP (Juventud Peronista), pero escrita por dos gorilas”.

Para el director de cine Mariano Llinás, “la película goza de una lucidez que echa por tierra, a mi gusto, con todas las tonterías políticas de Borges, toda esa zona siniestra, confundida, perdida de Borges en los 70 cuando elogió a la dictadura o cuando le dio la mano a Pinochet. Toda esa zona conservadora a mí se me licúa por completo cuando escribe una frase como la ciudad es más que la gente, que es de mucha lucidez política y la manera en que él piensa Invasión”.