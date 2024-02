Japón reconecta con un módulo espacial tras semanas de silencio

La agencia espacial japonesa (JAXA) logró comunicarse con su módulo de aterrizaje SLIM en la superficie lunar, lo que significa que ha superado las duras condiciones de la noche lunar.

La comunicación se interrumpió poco después de su llegada debido a las altas temperaturas del mediodía lunar, pero se están realizando preparativos para reanudar las observaciones una vez que la temperatura haya disminuido lo suficiente.

El módulo robótico Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), apodado el "francotirador lunar", llegó a la Luna el 19 de enero con una precisión de 100 metros del punto prefijado de destino en Mare Nectaris, pero aterrizó de lado debido a problemas en los motores y no pudo operar porque sus células no generaban suficiente energía para sus instrumentos debido a la posición del módulo.

La situación cambió el 28 de enero y sus instrumentos pudieron llevar a cabo diferentes pruebas científicas. Finalmente, el 31 de enero la nave entró en estado inactivo debido a la falta de luz con el inicio de la noche lunar, equivalente a 14 días terrestres.