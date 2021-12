La Anmat prohibió un equipo de depilación láser

En la jornada pasada y a través del Boletín Oficial, la Anmat oficializó la prohibición de comercialización de un equipo de depilación láser falsificado. Según se explicó, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental fue quien inició el procedimiento tras una inspección integral en un establecimiento. De esta manera, la entidad prohibió “el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del producto identificado como Alma Láser - Doral, equipo de depilación por Láser, sin chapa o rótulo descriptivo”.

Al mismo tiempo, dentro de la misma resolución, se procedió a fijar la prohibición del aceite puro de coco comestible orgánico, producto 100% natural, origen de Malasia, por no tener la autorización necesaria. “Por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República”, detalla el comunicado.