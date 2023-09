La IA ayudará a saber si hubo vida en Marte

Los científicos descubrieron una prueba fiable mediante inteligencia artificial para detectar indicios de vida pasada o presente en otros planetas, lo que llaman “el santo grial de la astrobiología”, según publican en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Un equipo de siete miembros dirigido por Jim Cleaves y Robert Hazen, de la Institución Carnegie para la Ciencia en Estados Unidos, informó que, con una precisión del 90 %, su método basado en inteligencia artificial distinguía las muestras biológicas modernas y antiguas de las de origen abiótico.

“Este método analítico rutinario tiene el potencial de revolucionar la búsqueda de vida extraterrestre y profundizar nuestra comprensión tanto del origen como de la química de la vida más primitiva en la Tierra —afirma el doctor Hazen—. Abre el camino a la utilización de sensores inteligentes en naves espaciales robóticas, módulos de aterrizaje y vehículos exploradores para buscar señales de vida antes de que las muestras regresen a la Tierra”.

De forma más inmediata, la nueva prueba podría revelar la historia de rocas misteriosas y antiguas de la Tierra y posiblemente la de muestras ya recogidas por el instrumento Sample Analysis at Mars (SAM) del rover Mars Curiosity.

Estas últimas pruebas podrían realizarse con un instrumento analítico de a bordo apodado SAM (por Sample Analysis at Mars).