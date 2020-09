La lluvia hizo estragos: calles anegadas y decenas de problemas

Más de sesenta milímetros de promedio de agua caída durante la jornada de ayer bastó para que varias zonas de La Plata se vieran afectadas por los problemas con los desagües, los desbordes cloacales y las inundaciones.

Vecinos que tomaron contacto con la redacción de Hoy y que fueron entrevistados por el móvil de la Red 92 reportaron severos inconvenientes en la circulación subterránea del agua, debido al mal estado de los caños y la saturación del sistema de cloacas por la avanzada de la edificación. Esto se vio reflejado en Ringuelet, en donde los vecinos de 3 y 517 advirtieron que cada vez que llueve es una pesadilla y tienen que convivir con desbordes cloacales dentro de sus casas. “Esto no pasaba cuando no estaba el nuevo barrio que hicieron en la zona de 115 y 519”, expresó el frentista Carlos Massei.

También se vieron afectados por anegaciones el barrio Aeropuerto, en 90 entre 6 y 7; el barrio El Futuro, de Romero; Villa Elvira, en la zona de 82 y 6; y Los Hornos, en 143 y 65. Allí, un histórico bicicletero de la zona como lo es Miguel Arripe expresó: “Si vinieran a limpiar los desagües, no se taparía cada vez que llueve. Las bocas de tormenta están llenas de botellas de plástico y basura que no se levanta, y entonces se tapa y el agua empieza a subir. Me llega hasta la puerta y tarda entre tres y cuatro horas en bajar”.

En 528 y 163, Miguel viene reclamando que se pueda reparar un puente peatonal que conecta una parte del barrio con la zona más cercana a Romero para el lado de 527.

“Hacía mucho que no llovía. Pero cada vez que llueve es imposible cruzar y transitar. Las zanjas están desbordadas”, expresó.

Algo parecido se observó en 517 entre 168 y 170, frente a la cancha del club Romerense, en donde el pavimento no está en buen estado y las zanjas también se desbordaron por la lluvia.

Si bien por la tarde la intensidad del agua mermó y hasta llegó a salir el sol, se anuncian nuevas precipitaciones para hoy, que pueden poner en jaque a diferentes barrios de La Plata y dejar en evidencia el deterioro de las cañerías y los desagües en la ciudad.

Fuentes del Servicio Meteorológico Nacional brindaron el detalle de los milímetros de lluvia acumulados desde las 00 de hoy hasta las 10 am en las diferentes barrios de La Plata:

Plaza Olazábal: 70.8

Villa Elisa: 84.1

Villa Elvira: 78.6

Melchor Romero: 69.8

Gonnet: 72.6

Los Hornos: 44.7

Plaza Moreno: 62.7

Tolosa: 82.3

San Lorenzo: 68.7

San Carlos: 70.6

City Bell: 85.1