La NASA detecta el “latido” de la Voyager 2

La Voyager 2 no está perdida en el espacio interestelar, según anunció este miércoles la NASA. El Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL, por sus siglas en inglés) de la agencia espacial norteamericana confirmó en Twitter que ha detectado débiles señales de radio de la veterana sonda, “algo así como escuchar el latido de la nave”, y que esto confirma que la nave sigue en buen estado y emitiendo información desde fuera del Sistema Solar. Lo que sucede es que esta información ya no llega correctamente a la Tierra, debido a un error humano que se produjo hace dos semanas.

El 21 de julio, una serie de órdenes rutinarias enviadas a la Voyager 2 provocaron, por descuido, un desvío de 2 grados en su antena principal. Al estar la sonda a casi 20.000 millones de kilómetros de la Tierra, un pequeño error basta para que la señal no llegue a la Tierra y se pierda en el vacío: por eso se ha interrumpido la comunicación entre la sonda y las antenas de la Red de Espacio Profundo, que reciben sus señales en varios puntos del planeta.

Por fin, a última hora del martes, la antena de Canberra (Australia) captó una débil señal de la baliza de la Voyager 2. Eso confirmaba que la desconexión no fue por avería y que los equipos de a bordo siguen transmitiendo. Aunque la situación no ha cambiado, pues las ondas detectadas son tan débiles que no permiten transmitir información, esta novedad abre la esperanza de recuperar el contacto en los próximos días.

La antena de Canberra ha continuado emitiendo órdenes en la dirección general de la Voyager 2 (lanzada en 1977, es la más veterana en activo). Al fin y al cabo, su ruta no se ha modificado: sigue alejándose a la impresionante velocidad de casi 1,5 millones de kilómetros por día (es una de las naves humanas más veloces jamás construidas). La idea es que, si la nave oye alguna de esas señales, quizás podría recuperar la orientación.