La ocupación de Terapias Intensivas descendió un 37 % en la región

a ocupación de Terapias Intensivas continúa en descenso y es una noticia que brinda señales de esperanza. Desde mediados de junio se observa una tendencia descendente en la disponibilidad de camas provinciales de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de adultos en el partido de La Plata, informaron desde de la Dirección de Hospitales de la provincia de Buenos Aires.

Dos establecimientos registran bajas: uno es el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, que el 21 de junio (15 días atrás) tenía un 88,9 por ciento de ocupación en su UCI adultos, y descendió a un 51,9 por ciento en la actualidad.

El Hospital San Juan de Dios, por su parte, tuvo un comportamiento similar: pasó de un 71,4 por ciento de ocupación en esa fecha, a un 57,1 por ciento al día de hoy.

“El resto de los establecimientos públicos provinciales que disponen de camas UCI adulto en el partido de La Plata durante este período presentaron una ocupación menor al 80 por ciento, destacándose el caso del HIGA Rossi (de 37 y 116) cuyo promedio de ocupación de este período fue del 49 por ciento y el valor máximo de ocupación presentado fue de 64 por ciento el día 2 de julio”, le informaron a diario Hoy desde el organismo.

En la ciudad, los contagios por coronavirus volvieron a registrar una baja con respecto a las semanas anteriores. Del 28 de junio al domingo 4 de julio hubo 1.566 positivos. Del 21 del mes pasado al 27 se registraron 1.671 casos. Se trató de la quinta semana que cerró con disminución de infectados.

En diálogo con este multimedio, un médico intensivista que se desempeña en el Hospital San Martín, precisó: “Tal vez nuestro hospital no sea el adecuado para tomar como referencia ya que somos centro de derivación de varias patología y vamos a tener siempre una ocupación alta. Específicamente en relación al Covid sí ha descendido. Las últimas guardias que he estado siempre ha habido una o dos camas libres y no hemos recibido llamado solicitando cama, como en pleno pico que recibíamos muchas llamadas al día. Tenemos 14 camas de UTI y 14 de UTI Covid, con posibilidad de ampliar a 5 más”.

En el reporte semanal de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) solo se reportaron casos de ocupación superior al 90 por ciento en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en los centros de salud públicos y privados de la provincia de Santiago del Estero. En tanto, a nivel país el promedio de ocupación bajó al 81 por ciento.