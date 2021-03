La vacunación en hogares de ancianos en La Plata llegará al 50% al finalizar marzo

Buen día, soy la hija de una abuela que tiene 88 años que está internada en el Hogar Barcelona de calle 51 entre 16 y 17, a una cuadra del Ministerio de Salud, que aún no fue vacunada”, contó una platense al WhatsApp de diario Hoy. Como ella, muchos hijos y familiares de personas mayores se comunicaron con este medio para visibilizar su preocupación, ya que los adultos mayores de 70 años y quienes viven en establecimientos geriátricos constituyen el segundo grupo de prioridad del esquema de vacunación. En tercer término, se encuentran los mayores de 60.



Consultado por diario Hoy, Leandro Durand, presidente de la Cámara de Hogares y Centros de Día de la provincia de Buenos Aires, precisó que “la ciudad de La Plata tiene la particularidad de que abarca alrededor de 15 localidades, y el panorama es distinto en cada una. En Brandsen, por ejemplo, hay alrededor de cinco instituciones y están prácticamente todos vacunados; con Ensenada pasa lo mismo. En cambio, Berisso tiene un poco más de instituciones y actualmente entre un 60 y un 70% están vacunados. Algo similar ocurre con Chascomús”.



En lo que respecta a La Plata, “hasta hace 15 días la vacunación venía muy atrasada. Solo estaba vacunado un 25% de las instituciones de la ciudad y antes de que termine marzo vamos a tener vacunados alrededor del 50%”, adelantó Durand. Asimismo, auguró que se va a poder “incrementar” el ritmo de vacunación a partir de la aprobación de la Anmat de la vacuna china Sinopharm para mayores de 60 años. “Hasta el jueves, la única vacuna aprobada para mayores de 60 era la Sputnik V. Entonces, al cortarse el circuito de provisión de vacunas rusas se generó un atraso no solo en la región, sino en toda la población”, explicó.



En la misma línea, enfatizó que durante este fin de semana “van a estar vacunando sábado y domingo, algo que no se venía haciendo con la población de hogares. Además, se sumaron más vacunadores, lo que va a incrementar la vacunación diaria”.

Finalmente, Leandro Durand aseguró que “al 30 de abril deberían estar vacunados todos los residentes de larga estadía”. Entre hogares y geriátricos, en La Plata hay alrededor de 200 instituciones. De ellas, unas 60 dependen de la Cámara de Hogares y Centros de Día provincial.



Los tiempos de vacunación y la segunda ola



“Esperamos cumplir con estos tiempos porque la población de residencias también debe vacunarse anualmente contra la gripe y el neumococo. Si bien con buen criterio el Ministerio de Salud le dio prioridad a la vacunación contra el coronavirus, esto atrasa la vacunación regular que debería empezar en abril. Es decir que podríamos empezar a vacunar contra la gripe y el neumococo recién 30 días después de que los residentes reciban la segunda dosis contra la Covid. Y no queremos que llegue ese momento en pleno invierno”, explicó Durand.



“Desde la Cámara de Hogares y Centros de Día sabemos que la segunda ola es inevitable, y para eso nos preparamos lo mejor posible”, dijo sobre una segunda ola de contagios.