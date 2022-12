Las cartas "Magic: The Gathering" cumplieron 30 años

Hace treinta años un joven llamado Richard Garfield intentó venderle un juego de mesa de su autoria a una pequeña empresa que recién estaba empezando, "Wizards of the Coast". No pudo concretar su objetivo, pues la compañía no contaba con tanto dinero para las impresiones y producción de su creación, los de "Wizard" querían un producto más barato, portatil y más pequeño. No se rindió, mientras estudiaba en la Universidad de Pensilvania, Richard desarrolló lo que se convirtió en un fenómeno millonario que le dio la vuelta al globo: "Magic: The Gathering".

Luego de meses de desarrollo, y antes de presentarlo, se reunió con un amigo suyo, juntos probaron el juego prácticamente terminado durante una cena en su universidad. Después de muchas rondas decidieron irse a dormir pensando que eran las 2 a.m., pero cuando vieron que en realidad era más tarde y ya estaba amaneciendo, se dieron cuenta que tenían algo exitoso entre manos.

El formato del juego de cartas agradó a los directivos de "Wizard of the Coast" y una primera tirada, llamada 'Alpha', fue aprobada. El impacto en el mercado fue tal que rápidamente se realizó una nueva entrega, llamada 'Beta', que agregó 7 cartas más y corrigió algunos errores. Distribuyeron el triple de cartas en esta ocasión, para satisfacer a todos.

Eso fue hace 30 años, en 1992, hasta el día de hoy las cartas continúan imprimiéndose, expandiendo sus formatos de juego y sus torneos cuentan con premios exorbitantes. El impacto de las "Magic" fue tan grande que muchos otros intentaron subirse al caballito de los juegos de cartas, pero ninguno logro igualarlo y muchos quedaron derrotados en el camino.

Pero "Magic" es más que un juego, la franquicia se expandió a nuevos productos. En 1995 se publicó su primer cómic, "The Shadow Mage #1". Es el día de hoy que las historietas de este mundo siguen siendo lanzadas.

Además, a través de la literatura supo contar sus historias más profundas. Cada nueva edición del juego de cartas tiene su narrativa, y es mediante los libros que mejor se divulgan. Con más de 70 libros y decenas de autores involucrados, hay mucho material para quien quera sumergirse en este mundo que se expande desde 1994.

En conjunto con el mundo de los cómics se encuentran también las novelas gráficas, más extensas y profundas. En 2010 transformaron un "webcómic" al mundo del papel y la tinta. Esta historieta cuenta las aventuras de los personajes principales del "Magic", hombres y mujeres que viajan a través de los planos y visitan los distintos mundos que han creado en este juego.

También supieron meterse dentro de los videojuegos, ofreciendo un gran catalogo de juegos de cartas virtuales, de estrategia por turnos e incluso "shooters".

En el presente el juego es propiedad de Hasbro desde hace ya tiempo, y la franquicia representa el mayor ingreso de dinero para este gigante de los juguetes.

"Magic: The Gathering" ha sabido transformarse. Cuenta con una gran variedad de formatos para jugar, que acortan o extienden la variedad de ediciones permitidas, la cantidad de cartas en el mazo e incluso el poder de cada carta en él. Y más allá del juego, la franquicia lleva tiempo colavorando con otros productos, creando cartas coleccionables de otros mundos, como "League of Legends", "Transformers", "Warhammer 40K", "The Walking Dead" y más.

Con un mercado millonario a nivel global, torneos todas las semanas, ranking medido mundialmente, campeonatos regionales, continentales y mundiales, es imposible pensar en un mundo donde las "Magics" dejen de existir.